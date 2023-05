EQS-News: Investitionen in die Gesundheit sind weltweit der Schlüssel für Wachstum und Stabilität – Novartis nimmt auf dem Global Solutions Summit 2023 in Berlin teil

EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Investitionen in die Gesundheit sind weltweit der Schlüssel für Wachstum und Stabilität – Novartis nimmt auf dem Global Solutions Summit 2023 in Berlin teil (News mit Zusatzmaterial)



Investitionen in die Gesundheit sind weltweit der Schlüssel für Wachstum und Stabilität – Novartis nimmt auf dem Global Solutions Summit 2023 in Berlin teil Global Solutions Summit bringt Entscheidungsträger*innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Teilnehmer*innen erörtern Lösungsansätze für die G20-/ G7-Mitgliedsstaaten.



Globale Gesundheit hängt eng mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Wohlergehen zusammen. Investitionen in das Gesundheitswesen sind Investitionen in die Zukunft.



Das Miteinander gewinnt: Allianzen zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor sind entscheidend für eine verbesserte Versorgung. Nürnberg, 17. Mai 2023 – Auf dem diesjährigen Global Solutions Summit, der vom 15. bis zum 16. Mai 2023 in Berlin stattfand und auf dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprach, wurden unter anderem die Zusammenhänge zwischen Investitionen in unser Gesundheitssystem und nachhaltigem Wachstum sowie sozialem Wohlergehen diskutiert. Sowohl in einkommensstarken als auch -schwachen Ländern sichert eine gerechte medizinische Versorgung nicht nur das Wohlbefinden der einzelnen Personen. Sie hat darüber hinaus einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung eines Landes und soziale Faktoren. Massive Herausforderungen bedrohen die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt: Klimawandel, Pandemien, mangelnder Zugang zu Medikamenten für weite Teile der Bevölkerung. ‚Krankt‘ das globale Gesundheitswesen, verstärken sich auch soziale Ungleichheiten. Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung von Novartis Deutschland, erörterte Lösungsansätze mit führenden Experten*innen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. „Überall auf der Welt hängt die Gesundheit der Bevölkerung untrennbar mit ökonomischem Wachstum und der Sicherung sozialer Bedürfnisse zusammen. Wir müssen Ausgaben für das Gesundheitswesen als Investition in unsere Zukunft begreifen“, forderte Moisa. „Nur so entstehen bestmögliche Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation. Starke Allianzen sämtlicher Akteure des Gesundheitswesens sind der Schlüssel dafür, die Herausforderungen der Zukunft zu stemmen. Denn ‚das Miteinander‘ gewinnt.“ Die während der Panel-Diskussion an die G20-/G7-Mitgliedsländer gerichteten Vorschläge zielen auf die Verbesserung der globalen Gesundheit ab. Ein integriertes Vorgehen hat im globalen Süden genauso wie im globalen Norden die größten Aussichten auf Erfolg. Ein Beispiel sind Infektionskrankheiten in Ländern mit niedrigerem Einkommen, wie etwa Malaria. Um die ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Tropenkrankheit zu bekämpfen, engagiert sich Novartis bei Medicines for Malaria Venture, einer starken Allianz, in der Biotech- und Pharmaunternehmen sowie Institutionen aus dem öffentlichen Sektor, aus Wissenschaft, von Regierungen und internationalen Nichtregierungsorganisationen aktiv sind. In den vergangenen 20 Jahren haben sich über 400 Partner dafür eingesetzt, dass neue wirksame Medikamente gegen Malaria erforscht werden und bei den Betroffenen ankommen. Auch in Industrienationen gibt es Handlungsbedarf. Weltweit, in Europa und in Deutschland sind kardiovaskuläre Erkrankungen nach wie vor die Todessursache Nummer eins. Novartis hat deshalb in Deutschland mit über 40 Partnern aus allen Bereichen des Gesundheitswesens die Herz-Hirn-Allianz gegründet. Ziel ist es, Herz-Kreislauf-Ereignisse bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu reduzieren und damit eine Million Lebensjahre für die Patient*innen zu gewinnen. Über den Global Solution Summit

Der Global Solutions Summit ist das weltweit führende Forum für die Übersetzung von Forschungsergebnissen in politische Maßnahmen für die G7- und G20-Staaten und darüber hinaus. Er wird organisiert von der Global Solutions Initiative (GSI), einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation. Der Summit fördert den globalen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wohlstand, indem er Vordenker*innen und Entscheidungsträger*innen, Visionär*innen und Praktiker*innen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und dem Privatsektor zusammenbringt. Er findet jährlich in Berlin statt, in diesem Jahr vom 15. bis 16. Mai. Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern.

