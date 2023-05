Libertex erweitert seine CFD-Handelsplattform um die innovative Kryptowährung Arbitrum

Die Online-Handelsplattform Libertex bietet Kleinanlegern und professionellen Tradern ab sofort die Möglichkeit, CFDs auf Arbitrum zu handeln. Der neue Basiswert gilt als Zukunft der Kryptowährungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005970/de/

(Photo: Business Wire)

Informationen über Arbitrum

Arbitrum ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die ihre eigene Blockchain betreibt. Arbitrum wurde entwickelt, um die grundlegende Funktionalität von Ethereum zu verbessern, die Smart Contracts, NFTs und dApps umfasst. Aufgrund der Vorteile, die es im Vergleich zu bisherigen Kryptowährungen bietet, sorgt Arbitrum bei Anlegern und institutionellen Investoren in der Finanzwelt für Aufsehen. Dazu gehören:

Schnellere Transaktionen: Arbitrum kann 40.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, verglichen mit nur 14 bei Ethereum. Dadurch ist es viel besser skalierbar als Ethereum und seine Konkurrenten.

Niedrigere Gebühren: Aufgrund der hocheffizienten Optimistic Rollup-Technologie kosten Transaktionen, die bei Ethereum mehrere Euro kosten würden, bei Arbitrum nur etwa zwei Cent.

Marktanteil: Die Attraktivität von Arbitrum wird durch Zahlen untermauert. Es ist die führende Layer-2-Lösung, die gemessen am Gesamtwert über 66 % des Marktes für sich beansprucht. Es gibt über vier Millionen einzigartige Arbitrum-Adressen und mehr als 400 Arbitrum dApps, darunter viele beliebte Plattformen wie GMX, Uniswap und Camelot.

Entwicklerfreundlich: Arbitrum ist vollständig kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) und gängigen Programmiersprachen. Es enthält eine Dokumentation für Entwickler und erfordert für die Entwicklung von Ethereum-basierten Anwendungen keine Plugins oder Extras.

Governance-Funktionalität: Arbitrum-Token (ARB) werden für die Steuerung innerhalb der Arbitrum-DAO verwendet und geben den Inhabern ein Mitspracherecht und einen Anteil an der Zukunft des Projekts.

Verfolgung von NFTs in Echtzeit: Die neueste Funktion, die Arbitrum hinzugefügt wurde, ist die Möglichkeit, Echtzeit-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein NFT seine Adresse ändert, sowie die Option, Trends mit Hilfe der Alchemy-Plattform zu verfolgen. Das macht sie besonders nützlich für diejenigen, die auf dem NFT-Marktplatz tätig sind.

Bei Arbitrum kommen ständig neue Funktionen hinzu, die es zu einem noch größeren Akteur in der Kryptowelt machen. Trader haben nun die Möglichkeit, CFDs auf Arbitrum bei Libertex zu handeln, ohne den ARB-Token selbst kaufen oder halten zu müssen.

Clever handeln, Ziele erreichen mit Libertex

Libertex hat die Bedeutung von Kryptowährungen als spannenden neuen Industriesektor für Trader erkannt und zeichnet sich dadurch aus, dass keine Provisionen, Swap- oder Börsengebühren und extrem enge Spreads bei allen CFDs auf Kryptowährungen anfallen. Das macht das Unternehmen zu einem der besten Orte für den Handel mit CFDs auf Kryptowährungen. Um mehr über Libertex zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseite www.libertex.de oder laden Sie die Handy-App für iOS im App Store oder für Android auf Google Play oder in der AppGallery herunter.

Über Libertex

Libertex gehört zur Libertex Group und ist ein Online-Broker, der handelbare CFDs mit Basiswerten wie Rohstoffen, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und anderen anbietet. Libertex bietet zudem Investitionen in echte Aktien an.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 prestigeträchtige internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter "Bester CFD-Broker Europas" (Global Brands Magazine, 2022) und "Vertrauenswürdigster Broker in Europa" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist der offizielle Online-Handelspartner des FC Bayern sowie des FC Tottenham Hotspur und bringt die beiden spannenden Welten des Fußballs und des Tradings zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einer vielseitigen Unternehmensgruppe entwickelt, die weltweit Millionen von Kunden aus verschiedenen Ländern anspricht.

In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und beaufsichtigt wird (CIF-Lizenznummer 164/12).

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 85,9 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Es werden enge Spreads angewandt. Bitte prüfen Sie unsere Spreads auf der Plattform. Sie sollten abwägen, ob Sie das Funktionsprinzip von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005970/de/

Pressekontakt: Agentur Frische Fische Katrin Schindler katrin.schindler@frische-fische.comphone: +49-351-5633870