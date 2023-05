EQS-News: One Square Advisory Services / Deutsche Lichtmiete / NOVALUMEN

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2NB9P4 / WKN: A2NB9P), 2019/2025 (ISIN: DE000A2TSCP0 / WKN: A2TSCP) und 2021/2027 (ISIN: DE000A3H2UH3 / WKN: A3H2UH) NOVALUMEN: “Light as a Service” Strategie wird konsequent umgesetzt, Geschäftsbetrieb stabilisiert

Ergebnisziele erreicht, Ausschüttung an Insolvenzverwalter in 2023 geplant

Liefervereinbarung mit Zumtobel Group

Kooperationsvereinbarung mit führendem Leasinganbieter

Führender Anbieter von energieeffizienten und bilanzschonenden Lichtlösungen aus einer Hand

Genf, 19. Mai 2023



Am 1. September 2022 hat die NOVALUMEN GmbH (vormals DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH) den operativen Geschäftsbetrieb der insolventen Deutschen Lichtmiete Gruppe übernommen und führt diesen im Sinne der Gläubiger fort.



Mit starker operativer und finanzieller Unterstützung von One Square hat NOVALUMEN seitdem den Geschäftsbetrieb stabilisiert und hat sich seither mit einer ständig wachsenden Zahl der Mietkunden der ehemaligen Deutschen Lichtmiete über eine Fortführung der Mietverträge oder eine Übernahme der installierten Leuchten geeinigt. Aufgrund der schlechten Datenlage im Unternehmen – der Großteil der Akten und Verträge ist im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Herrn Alexander Hahn u.a. beschlagnahmt – ist dieser Prozess noch im Gange.



Im Zuge des Abschlusses dieser Vertragsübernahmen erhalten die Direktinvestoren, deren Leuchten existieren und bei Endkunden im Einsatz sind, ein entsprechendes Angebot. Nach intensiven Gesprächen mit zahlreichen Vermittlern zeichnet sich auch hier eine für alle Seiten zufriedenstellende Einigung ab. Leider hat sich die im Vorfeld seitens der Insolvenzverwaltung beauftragte Analyse bestätigt, dass viele Leuchten nicht existieren. Zudem kann ein Großteil der im Lager befindlichen Leuchten aufgrund fehlender Zertifizierungen nicht bei Kunden verwendet werden. NOVALUMEN arbeitet mit den Zertifizierungsbehörden eng zusammen, um die fehlenden Zertifizierungen nachzuholen.



Seit dem Betriebsübergang ist es der neuen Geschäftsführung unter der Leitung von Maik Weber gelungen, die Belegschaft sowohl im Vertrieb als auch im Backoffice und den kaufmännischen Bereichen zu verstärken. Die in der Übergangszeit entstandenen Engpässe hat One Square durch entsprechenden Personaleinsatz aufgefangen und steht auch weiterhin mit operativer Unterstützung zur Verfügung.



Leider haben die permanenten Störversuche des ehemaligen Eigentümers der Deutschen Lichtmiete, Herrn Alexander Hahn, insbesondere die Kunden und die Direktinvestoren durch gezielte Falschinformationen zu verunsichern, zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung der im Businessplan der NOVALUMEN vorgesehenen Maßnahmen geführt. Durch konsequentes Kostenmanagement ist es jedoch gelungen, im Ergebnis die vorgesehene Budgetziele zu erreichen. Die Geschäftsführung geht daher davon aus, dass noch im Jahr 2023 eine erste Ausschüttung an den Insolvenzverwalter erfolgen kann.



In den vergangenen Tagen wurden zwei wesentliche Vereinbarungen abgeschlossen



Zum einen wurde eine langfristig angelegte Liefervereinbarung mit der Zumtobel Group abgeschlossen. Damit hat NOVALUMEN Zugriff auf das gesamte Sortiment des führenden Leuchtenherstellers in Europa und ist in der Lage, aus diesem Verbund heraus optimale Lichtplanungs-, Installations- und Serviceleistungen anzubieten.



Zum anderen wurde mit dem in Europa führenden Anbieter für Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen, der Grenke Leasing AG eine Einigung erzielt, die es NOVALUMEN ermöglicht, den Endkunden nicht nur wie bisher Mietmodelle, sondern auch hochattraktive, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Leasing- und Finanzierungslösungen anzubieten.



„Light as a Service“ – Mit diesen beiden Partnern ist NOVALUMEN auf dem Weg zu ihrem strategischen Ziel, sich zu Deutschlands führendem Anbieter für energieeffiziente und bilanz- und finanzierungsoptimale Lichtlösungen zu entwickeln, einen großen Schritt vorangekommen.



„Wir sind froh und stolz, mit der Zumtobel Group (Zumtobel/Thorn) und Grenke zwei exzellente Partner gewonnen zu haben, die uns auf unserem Weg, Deutschlands führender Anbieter energieeffizienter und bilanzschonender Lichtlösungen zu werden, unterstützen“, sagt Frank Günther, Geschäftsführer der NOVALUMEN GmbH und der One Square Gruppe.



Maik Weber, als für das operative Geschäft verantwortliche Geschäftsführer der NOVALUMEN GmbH ergänzt: „Mit dem kompletten Zumtobel und Thorn-Sortiment und der Finanzierungsstärke von Grenke ist NOVALUMEN optimal für unsere Strategie Light as a Service aufgestellt und kann wie kein zweiter Anbieter in Deutschland Lichtlösungen aus einer Hand anbieten.“





Über NOVALUMEN



Die NOVALUMEN GmbH ist ein ganzheitlicher Anbieter von Light as a Service und bietet ihren Kunden das Produkt Licht als eine Dienstleistung an. Zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern können Planungsleistungen, Lichtprodukte, Finanzierung und Serviceleistungen aus einer Hand angeboten werden. Damit ist NOVALUMEN in der Lage klima- und bilanzfreundliche Beleuchtungsleistungen als einer der führenden Anbieter am Markt zu positionieren.



Über One Square



One Square ist eine unabhängige Beratungsgruppe mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und Genf und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.





Kontakt



One Square Advisory Services S.á.r.l.

Rue de Lausanne 17

CH-1201 Genf

Fax: +49-89-15 98 98-22

email:

www.onesquareadvisors.com









