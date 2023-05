US-Zinsen erneut auf dem Vormarsch - Goldpreis rutscht ab

Das vor vier Tagen hier an dieser Stelle ("US-Zinsen vor Ausbruch auf der Oberseite") vorgestellte bullische Setup im 4-Stundenchart der 10-jährigen US-Zinsen führte in den vergangenen Tagen zum avisierten Bewegungsschub auf der Oberseite.

Dieser Zinsanstieg sorgte für Nachfrage nach US-Dollar und sorgte für ordentlich Verkaufsdruck im Gold, das Edelmetall rutschte gestern in den Bereich um 1.951 USD je Feinunze - das war der tiefste Stand seit Anfang April.

Zwischenziel erreicht

Mit dem Erreichen der 3,65 Prozent-Marke am gestrigen Abend wurde das Minimalkursziel auf der Oberseite abgearbeitet. Dort setzte dann in den vergangenen Handelsstunden wenig überraschend zunächst eine Konsolidierung ein.

Kommen die Märzhochs wieder in Sichtweite?

Gelingt in der kommenden Handelswoche allerdings ein nachhaltiger Ausbruch (per Tagesschlusskurs!) über den Bereich 3,65/67 Prozent wäre der Weg frei für eine erneute Zinsrally bei den 10-jährigen US Zinsen Richtung 3,90 bis 4,00 Prozent.