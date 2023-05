Rückblick:

EUR/USD kam in der abgelaufenen Handelswoche nicht entscheidend über die 1,09er Marke hinaus und setzte im Wochenverlauf in den Bereich um 1,0750 USD zurück. Das war der tiefste Stand seit Ende März. Einer der Gründe für die Dollar-Stärke waren recht deutlich anziehende US-Renditen in den vergangenen Handelstagen.

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche kommt erst am Freitag. Mit dem PCE-Preisindex stehen wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender. Beachtenswert sind weiterhin die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich , Deutschland und der Eurozone am Dienstagvormittag, Mittwochabend stehen die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf dem Kalender. Alle anderen daten gehören eher in die Kategorie zweite Reihe und dürften kaum größere Bewegungsimpulse auslösen.

Charttechnischer Ausblick:

Im Bereich um 1,0750 USD hat sich das Paar zunächst stabilisiert und nach den Abgaben der vergangenen beiden Wochen eine Gegenbewegung eingeleitet. So lange diese allerdings nicht über den Bereich 1,0930 USD hinausgehen, bleiben größere Erholungen an die 1,09er Marke erneut Verkaufsgelegenheiten.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 9:15/ 9:30/10/ 15:45 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ/US

Mittwoch: 10 ifo-Index, 20 Uhr FOMC-Sitzungsprotokolle

Donnerstag: 14.30 vorläufiges US-BIP

Freitag: 14:30 Uhr USA PCE-Preisindex Kernrate