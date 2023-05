BEFESA - Umweltdienstleister versucht den Turnaround

BEFESA S.A. - WKN: A2H5Z1 - ISIN: LU1704650164 - Kurs: 38,580 € (XETRA)

Zur fundamentalen Situation bei Befesa hatte sich Anfang April Kollege Reinhard Hock in dieser Analyse geäußert. Heute wollen wir den Chart unter die Lupe nehmen, der Kursverlauf hatte den Anlegern in den vergangenen Monaten ordentlich Bauchschmerzen bereitet. Die steile Rally von November bis Januar wurde zuletzt wieder größtenteils abverkauft. Das Finale der Abwärtskorrektur war der Einbruch mit den Zahlen am 4. Mai, der aber direkt wieder gekauft wurde. Jetzt versucht die Aktie eine Stabilisierung.

Gelingt die Trendwende?

Die Aktie notiert am oberen Ende des mehrmonatigen Abwärtstrendkanals. Ein Ausbruch darüber wäre ein erstes positives Signal. Ein größeres Kaufsignal würde dann bei einer nachhaltigen Rückkehr über 40,80 EUR entstehen.

Dann wäre eine Kurserholung bis 44,50 und 46,65 - 47,30 EUR denkbar. Oberhalb dieses Preisbereichs hellt sich auch das mittelfristige Bild wieder auf. Später liegen darüber hinaus bei 49,50 und 52,40 sowie am Jahreshoch bei 56,15 EUR weitere Ziele.

Bleiben die Verkäufer hingegen am Ball, könnte die Aktie ausgehend von der Trendkanaloberkante wieder deutlich nach unten kippen. Unterhalb von 36 EUR könnte das Jahrestief bei 34,50 EUR getestet werden, darunter liegt bei 32,20 EUR die Aufwärtstrendlinie seit 2020 als Auffangmarke.

Fazit: Die Aktie attackiert die Abwärtstrendlinie, ein Ausbruch aus dem steilen Kanal würde den Bullen Impulse liefern. Das optimistische blaue Szenario im Chart ist momentan aber reines Wunschdenken und sehr spekulativ. Die Signallage verbessert sich erst bei einem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal und einer Rückkehr über den EMA50.

BEFESA S.A.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)