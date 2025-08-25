AKTIE IM FOKUS: RWE nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am Dax-Ende

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Montag die Stabilisierung der vergangenen Woche zunächst beendet. Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns als Dax-Schlusslicht um 1,8 Prozent auf gut 35 Euro nachgeben. In der Vorwoche hatten sie sich von einem Tief seit Juni erholt.

Jüngste Aussagen des Unternehmens deuteten nicht auf ein nachlassendes Expansionsstreben hin, schrieb Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux. Es drohe also Ungemach von den Kosten. Das Bewertungsmodell rechtfertige derweil kein höheres Kursziel als 38 Euro, weshalb Anleger nun die in nahezu einem Quartal erzielten Kursgewinne mitnehmen sollten./bek/mis

