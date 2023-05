Abercrombie & Fitch gefragt nach Quartalszahlen

Die Aktie des Bekleidungskonzerns Abercrombie & Fitch ist heute kurz nach Eröffnung einer der größten Gewinner an der Wall Street dank überraschend guter Quartalszahlen.

Überraschend starke Zahlen

Abercrombie & Fitch Co. schlug im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,39 USD die Analystenschätzungen von 0,01 USD recht deutlich, der Umsatz lag mit 836 Mio. USD ebenfalls über den Erwartungen von 814,92 Mio. USD. Das sorgt zum Auftakt für gute Laune bei den Aktionären.

Fazit:

Die Aktie steigt heute kurz nach der Eröffnung über 20 Prozent an und klettert bis auf 28,50 USD. Kann der Widerstand um 28 USD per Tagesschluss überwunden werden, stehen die Chancen für Anschlussorders auf der Oberseite in den Bereich 30 bis 32 USD nicht schlecht aus charttechnischer Sicht.