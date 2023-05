Salesforce – Quartalsbericht im Blick

Ende dieses Monats wird der US-Softwareriese Salesforce frische Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen und die ein oder andere Überraschung sicherlich parat haben. Währenddessen versucht sich die Aktie über ein sehr wichtiges Widerstandsniveau hinwegzusetzen und dadurch eine mittelfristige Entscheidung herbeizuführen .

Nachdem Salesforce bei 311,75 US-Dollar im November 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, ging die Aktie in eine gesunde Konsolidierung über und fiel in einem ersten Schritt auf rund 200,00 US-Dollar zurück. Die anhaltende Schwächephase drückte die Notierungen im abgelaufenen Jahr schließlich auf 126,34 US-Dollar weiter talwärts, wodurch eine mittelfristige Unterstützung aus den Jahren zwischen 2018 und 2020 erreicht wurde. Dieses Niveau konnte im Anschluss für eine Stabilisierung und einen Trendwechsel sorgen. In der abgelaufenen Handelswoche konnte Salesforce schließlich an das markante Widerstandsniveau um 215,00 US-Dollar anknüpfen, welches als Weiche für die anschließende mittelfristige Entwicklung des Papiers gilt.

Baldige Entscheidung erwartet

Eine rasche Festlegung für eine Fortsetzung der Rallye oder aber Korrektur dürfte bei Salesforce nicht getroffen werden, nur aussagekräftige Wochenschlusskurse würden erste Hinweise auf das eine oder andere Szenario liefern. Außerdem dürften auch die Vorlage der Quartalszahlen für erhöhte Volatilität und entsprechende Impulse sorgen. Für den Fall einer positiven Auflösung mit einem Kurssprung mindestens über 222,00 US-Dollar könnte die nächstgrößere Hürde gelegen um 251,23 US-Dollar mittelfristig ins Visier gefasst werden. Eine größere Konsolidierung könnte sich dagegen auf das Niveau von 193,91 US-Dollar erstrecken, darunter zeitweise sogar an den EMA 200 (Woche) bei 184,89 US-Dollar reichen. Egal in welche Richtung sich Salesforce im Endeffekt entwickelt, im weiteren Verlauf werden passende Scheine für beide Eventualitäten vorgestellt. Im Vorfeld hat der Vorstand Aktien allerdings verkauft, mal sehen weshalb…

Widerstände: 212,96; 215,00; 218,00; 222,16; 225,00; 229,07 US-Dollar

Unterstützungen: 207,31; 205,42; 203,75; 200,13; 196,78; 193,91 US-Dollar

Salesforce in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2022 – 24.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US79466L3024

Salesforce in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2018 – 24.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: US0970231058tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US79466L3024

Optionsschein Call auf Salesforce für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Hebel Letzter Bewertungstag Salesforce HB6EN4 4,28 180,00 3,67 4,67 13.12.2023 Salesforce HB7ANJ 2,50 210,00 4,91 8,14 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.05.2023; 13:32 Uhr

Optionsschein Put auf Salesforce für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Hebel Letzter Bewertungstag Salesforce HC3JHA 2,5299 200,00 -2,41 7,86 18.12.2024 Salesforce HC5KQZ 1,02 200,00 -6,36 19,38 13.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.05.2022; 13:35 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

