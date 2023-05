Süd-Korea: Unbekannter Technologie-Zwerg

Der südkoreanische Aktienmarkt steht bei vielen Marktteilnehmern nicht groß im Fokus des Anlagegeschehens. Das zeigt sich auch an der eher unterdurchschnittlichen Performance in den letzten Jahren. Dabei verzeichnen viele Unternehmen aus dem KOSPI Index ein starkes Gewinnwachstum und bieten Anlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten, in ein Land mit einer stabilen Wirtschaft und einer starken Technologiebranche zu investieren. In diesem Beitrag werden ich die Gründe für das Wachstum des südkoreanischen Aktienmarkts aufzeigen und die wichtigsten Unternehmen und Branchen aufzeigen.

Woher kommt das Wirtschaftswachstum der südkoreanischen Volkswirtschaft und auf welche Unternehmen können Investoren besonders achten.

Die südkoreanische Wirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten ein starkes Wachstum verzeichnet und ist heute eine der größten Volkswirtschaften Asiens. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes betrug im Jahr 2022 etwa 1,66 Billionen US-Dollar und für das aktuelle Jahr wird ein Anstieg auf 1,73 Billionen US-Dollar prognostiziert. Die Wirtschaft Südkoreas wird insbesondere von der Exportindustrie und dabei speziell von den der Elektronik- und Automobilbranche angetrieben.

Zu den wichtigsten und größten Unternehmen und Konzernen des Landes gehören u.a. Samsung, Hyundai, LG und SK Hynix. Der südkoreanische Aktienmarkt ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft des Landes und hat in den letzten beiden Jahren teilweise ein starkes Wachstum verzeichnen können. Im Jahr 2021 betrug die Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienmarkts etwa 1,9 Billionen US-Dollar, was ihn zu einem der größten Aktienmärkte in Asien gemacht hatte. Insbesondere die globale Digitalisierungswelle und die hohe Nachfrage nach Halbleitern und Elektronikteilen bescherten vielen Unternehmen aus Südkorea hohe Umsatz- und Gewinnzuwächse.

Zunehmend spielt der Akkumulatorensektor im EV Automotivebereich eine wichtige Rolle. So nehmen einige Branchenkenner bereits jetzt an, dass der Marktanteil südkoreanischer Unternehmen aus dem Akku-Segment ca. 50 % des Marktanteils in den USA entsprechen wird. Die südkoreanische Wirtschaft ist stark von der Technologiebranche und der Exportindustrie geprägt, die zusammen einen erheblichen Teil des BIP des Landes ausmachen. Zu den wichtigsten Branchen und Unternehmen des südkoreanischen Aktienmarkts gehören der Technologie- und Mischkonzern Samsung, LG und SK Hynix. Diese Unternehmen und Konzerne dominieren derzeit die Wirtschaftslandschaft Südkoreas.

Samsung ist der größte Elektronikhersteller des Landes und produziert eine breite Palette von Produkten, einschließlich Smartphones, Fernsehgeräten und Halbleitern. LG produziert ebenfalls eine große Auswahl an Elektronikprodukten und ist in Bereichen wie Haushaltsgeräten und Klimaanlagen tätig. SK Hynix ist ein führender Hersteller von Speicherchips und gist weltweit hinter Samsung der zweitgrößte Hersteller in diesem Bereich. Zusammen mit dem US-Unternehmen Micron Technology erzielten die drei Technologiekonzerne im Jahr 2021 insgesamt ca. 94 % des gesamten globalen Umsatz im DRAM-Segment. Die Automobilindustrie ist ebenfalls eine wichtige Branche der südkoreanischen Volkswirtschaft und wird von Unternehmen wie Hyundai und Kia Motors dominiert.

Hyundai ist der größte Automobilhersteller des Landes und produziert viele Fahrzeuge, einschließlich Pkw und Nutzfahrzeugen. Kia Motors ist dabei ein Tochterunternehmen von Hyundai ebenfalls mit der Produktion von Fahrzeugen beschäftigt. Der Name Kia ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Koreanischen für „ki“ aufsteigen und „a“ für Asien. Auch Finanzdienstleistungen und das Bankenwesen stellen eine wichtige Säule im südkoreanischen Wirtschaftsleben dar. Zu den größten und wichtigsten Unternehmen in diesen Bereichen gehören die Korea Development Bank und die Industrial Bank of Korea. Der Gesundheitssektor ist gerade in den letzten Jahren zu einer wichtigen Branche des geworden. Unternehmen wie Celltrion und Samsung Biologics sind in der Produktion von Biopharmazeutika tätig und haben in den letzten Jahren große Erfolge aufzeigen können.

Der Gründer von Celltrion gehört mit zu den reichsten Menschen in Südkorea. Aber auch aus der klassischen Old-Economy gehören z.B. die Stahlbranche mit zu den wichtigsten Säulen der südkoreanischen Volkswirtschaft. Mit einer Stahlerzeugung von 67,1 Millionen Tonnen hat Südkorea im Jahr 2021 den globalen sechsten Platz eingenommen. Das Unternehmen POSCO (Pohang Iron and Steel Company) belegt dabei international mit 41,56 Millionen Tonnen im Unternehmensranking sogar den vierten Platz. Wenn sie in den südkoreanischen Finanzmarkt investieren möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dabei berücksichtigt werden können. Wie bei jeder Anlage ist es sinnhaft Investments zu diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Aus diesem Aspekt heraus sollte eine breite Bandbreite von Unternehmen und Branchen ins Auge gefasst werden. Gut lassen sich solche Diversifizierungen über Fonds und ETFs erreichen.

Da die Technologiebranchen die wichtigsten Standbeine der südkoreanischen Volkswirtschaft geworden sind, sollten Anleger möglicherweise einen Schwerpunkt auf Technologiebranchen legen. Es gilt unbedingt zu beachten, dass der südkoreanische Aktienmarkt aufgrund seiner Abhängigkeit von der Exportindustrie und den Technologiebranchen sehr volatil sein kann. Investoren sollten dieses Risiko unbedingt mit bei den Anlagen berücksichtigen. Der südkoreanische Aktienmarkt bietet Anlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten, in eine wachsende Volkswirtschaft und in starke Technologiebranchen investieren zu können.

Unternehmen wie z.B. Samsung und Hyundai sind weltweit bekannt und haben in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet. Anleger sollten jedoch die Volatilität des Marktes berücksichtigen und ihr Portfolio diversifizieren, um die Risiken zu minimieren. Eine gründliche Analyse der einzelnen Bewertungen der Unternehmen wird dazu beitragen, die besten Investitionsmöglichkeiten und Anlagevehikel zu finden und einen potentiell nachhaltigen Anlageerfolg unter Berücksichtigung der latenten Risiken erzielen zu können.