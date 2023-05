Trading-Chance Costco Wholesale: Erneut Gegenwind durch schwache Zahlen

Werbung

Der US-Großhändler Costco Wholesale legte gestern nach US-Handelsende eine Quartalsbilanz vor, die recht deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag. Der Handel läuft schlechter in den USA … und noch ist das in der Aktie nicht voll eingepreist. Eine Trading-Chance Short.

Costco agiert bei der Bilanzierung ungewöhnlich und nicht unmittelbar an Kalendermonaten orientiert, so dass es bei der gestern vorgelegten Bilanz zum einen um die Ergebnisse der 12 Wochen bis zum 7. Mai 2023 ging, zum anderen um die ersten 36 Wochen des Geschäftsjahres 2022/2023. Bezogen auf 36 Wochen liegt der Gewinn pro Aktie mit 9,30 US-Dollar noch leicht über den 8,94 US-Dollar des vergleichbaren Zeitraums 2021/2022. Aber bezogen auf die vergangenen 12 Wochen lagen die 2,93 US-Dollar, die Costco da verdiente, unter den 3,04 US-Dollar des Vorjahreszeitraums und vor allem deutlich unter der durchschnittlichen Analystenprognose, die bei 3,30 US-Dollar gelegen und somit einen Gewinnanstieg vorhergesehen hatte. Nicht gut.

Der Optimismus der Analysten dürfte sich nicht halten lassen

Zwar steigt der Umsatz des Unternehmens, das sich auf Sonderposten und Sonderangebote für Einzelhändler spezialisiert hat, noch. Aber mit 53,6 Milliarden US-Dollar in den abgelaufenen 12 Wochen liegt das Unternehmen nur minimal über den 52,6 Milliarden des Vorjahreszeitraums. Und bedenkt man die Inflation, ist das vom Warenvolumen her ein Rückschritt.

Das hatte man seitens der Analysten bisher so nicht erwartet. Noch liegt die Konsens-Gewinnprognose für das am 31.8. endende Geschäftsjahr bei einem Gewinnanstieg um knapp zehn Prozent zum Vorjahr. Dieser Optimismus dürfte jetzt ins Wanken geraten … und damit besteht eine gute Chance, dass die Costco-Aktie ihnen laufenden Abwärtstrend fortsetzt und im Idealfall sogar aus der aktuellen Handelsspanne nach unten herausläuft.

Die Basis für einen neuen Abwärtsschub wäre jetzt vorhanden

Das Chartbild zeigt, dass Costco bereits Ende April an der im Sommer 2022 etablierten Abwärtstrendlinie gescheitert war. Daraus ergab sich eine kurzfristige Toppbildung, die im Wochenverlauf nach unten aufgelöst wurde. Im Vorfeld der Quartalsergebnisse wurden die Trader am Donnerstag zwar wieder mutig. Aber dieser Wagemut wurde angesichts der unter den Prognosen hereingekommenen Ergebnisse nicht belohnt.

Quelle: marketmaker pp4

Damit wäre die Grundlage dafür vorhanden, dass die im Wochenverlauf vollendete Toppbildung bestätigt wird. Die nächsten potenziellen Kursziele lägen jetzt bei 465 und 448 US-Dollar. Und in einem Umfeld, in dem Inflation und hohe Zinsen auf den Konsum drücken, wäre deren Test mittelfristig die aktuell wahrscheinlichste Variante.

Mit einem Put-Optionsschein auf die Fortsetzung des Abwärtstrends setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance einen Put-Optionsschein Short mit Laufzeit bis zum 19.06.2024 des Emittenten UniCredit vor. Der Put-Optionsschein hat einen Basispreis von 500 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von etwa 4.

Den Stoppkurs sollte man bei Optionsscheinen am Aktienkurs ansiedeln, da die Scheine durch Aufgeld-Abbau und Volatilität des Basiswerts beeinflusst werden, weshalb ein präziser Stop Loss im Optionsschein nicht sinnvoll wäre. Diesen Stoppkurs in der Aktie würden wir hier bei 517 US-Dollar ansetzen. Die WKN dieses Put-Optionsscheins auf Costco Wholesale lautet HC3LNY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 507 US-Dollar, 513 US-Dollar, 530 US-Dollar, 543 US-Dollar, 565 US-Dollar,

Unterstützungen: 465 US-Dollar, 449 US-Dollar, 448 US-Dollar

Put-Optionsschein auf Costco Wholesale

Basiswert Costco Wholesale WKN HC3LNY ISIN DE000HC3LNY2 Basispreis 500 US-Dollar Laufzeit 19.06.2024 Typ Put-Optionsschein Emittent UniCredit Hebel ca. 4 Stopp im Aktienkurs 517 US-Dollar

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.