IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

VANCOUVER, British Columbia - First Majestic Silver Corp. (First Majestic oder das Unternehmen) freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner ordentlichen Hauptversammlung bekannt zu geben, die am 25. Mai 2023 stattfand.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 121.898.845 Aktien vertreten, was 44,41 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht. Im Folgenden die Ergebnisse per Vollmacht erfolgten Abstimmung:

WAHL VON DIRECTORS

Nominierter Director Ja-Stimmen % Ja Stimmenthaltungen % Enthaltungen

Keith Neumeyer 79.133.059 97,19 % 2.288.441 2,81 %

Marjorie Co 76.604.882 94,08 % 4.816.617 5,92 %

Thomas Fudge, Jr. 75.328.385 92,52 % 6.093.115 7,48 %

Ana Lopez 43.257.068 53,13 % 38.164.432 46,87 %

Raymond Polman 76.395.313 93,83 % 5.026.187 6,17 %

Jean Des Rivières 76.379.816 93,81 % 5.041.685 6,19 %

Colette Rustad 80.156.948 98,45 % 1.264.551 1,55 %

Die Aktionäre genehmigten die Festlegung der Gesamtzahl der Directors auf sieben, wählten die sieben bisherigen Directors im Board of Directors erneut und bestellten Deloitte LLP erneut als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.

Der nicht verbindliche Konsultativbeschluss im Hinblick auf die Methode des Unternehmens zur Vergütung von Führungskräften, wie im Rundschreiben dargelegt, wurde von den Aktionären nicht gebilligt.

Thomas Fudge, der Chairman des Board, erklärte dazu wie folgt: Wir nehmen das niedrige Abstimmungsergebnis zur Say-on-Pay-Konsultativabstimmung und die Anliegen der Aktionäre hinsichtlich unserer Offenlegung der Vergütungspraktiken und Anreizrichtlinien für Führungskräfte und leitende Angestellte zur Kenntnis. Im Jahr 2023 verpflichten wir uns darauf, uns mit unseren Aktionären zu verständigen, um ihre Anliegen besser verstehen und adressieren zu können. First Majestic wird sich darauf konzentrieren, seine Offenlegung der Kennzahlen zu verbessern, die zur Festlegung der Gesamtvergütung, einschließlich der kurz- und langfristigen Incentives, angewandt werden.

KONSULTATIVABSTIMMUNG ZU SAY ON PAY

Ja-Stimmen % Ja Nein-Stimmen % Nein

21.309.139 26,17 % 60.112.358 73,83 %

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hier getätigte Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen, wozu unter anderem auch Informationen in Bezug auf diese Präsentation gehören. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf den Plan des Unternehmens, sich auf die Verbesserung der Offenlegungskennzahlen zu konzentrieren, die bei der Bestimmung der Gesamtvergütung, einschließlich kurz- und langfristiger Anreize, verwendet werden. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

