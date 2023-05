DIGITAL TURBINE - Long-Chance nach dem massiven Einbruch?

Digital Turbine Inc. - WKN: A14MRK - ISIN: US25400W1027 - Kurs: 9,110 $ (Nasdaq)

Digital Turbine hat sich auf vorinstallierte Apps auf Smartphones fokussiert und bietet mit seiner Softwareplattform „Ignite“ ein Bindeglied zwischen Mobilgerätnutzern, App-Developern und Mobilfunkunternehmen und Werbesuchenden. Wie das Unternehmen am vergangenen Mittwoch nachbörslich mitteilte, wurden im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,14 USD die Analystenschätzungen von 0,18 USD verfehlt. Der Umsatz lag mit 140,1 Mio. USD leicht über den Erwartungen von 139,04 Mio. USD (Quelle: stock3.com/news).

Kampf um zentrale Marke

Die Aktie ist einer der größten Verlierer seit dem Beginn der großen Korrektur bei den Technologiewerten im Jahr 2021, wobei die Post-Corona-Rally bei diesem Wert auch extrem stark ausgefallen war. Nachdem das alte 2019er Hoch im März noch als Unterstützung bestätigt wurde, krachte die Aktie jetzt darunter zurück.

Allerdings hat sie sich an der Oberkante des großen Gaps aus 2020 direkt gefangen und konnte dort nach oben drehen. Jetzt steht der Wert wieder am Donnerstagshoch und am alten 2019er Hoch, das ist jetzt die zentrale Hürde.

Bedingungen für eine Aufwärtswelle

Gelingt der Aktie eine nachhaltige Rückkehr über 9,30 USD, entstehen Kaufsignale für eine Kurserholung bis 10,50 - 10,70 und 12,60 - 12,90 sowie 14,60 - 15,50 USD. An letzterem Widerstandsbereich liegt in einigen Wochen auch die Abwärtstrendlinie sowie der EMA200. Es sollte der Trigger für Kaufsignale auf den höheren Zeitebenen sein.

Machen die Verkäufer hingegen wieder Druck und lassen die Aktie auf neue Jahrestiefs zurückfallen, entstehen weitere Verkaufssignale. Die Kurslücke aus 2020 könnte dann mit Abgaben bis 6,86 USD geschlossen werden.

Fazit: Das bullische Reversal unter stark erhöhten Handelsumsätzen könnte die Grundlage für den Start einer größeren Erholung oder sogar eines neuen Aufwärtstrends sein. Das im Chart eingezeichnete bullische Prognoseszenario ist jedoch mit Vorsicht zu genießen und zum jetzigen Zeitpunkt nur Wunschdenken. Wichtig wäre jetzt eine Rückkehr über das alte 2019er Hoch.

Digital Turbine Inc.

