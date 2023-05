PSI 20 Index: Nicht gut!

Entgegen der allgemeinen Trendrichtung an den Aktienmärkten hat der portugiesische Leitindex PSI 20 in der abgelaufenen Handelswoche seine Verluste sogar ausgeweitet und ist zum Bedauern sogar in seinen vorherigen Abwärtstrend und den EMA 200 zurückgefallen. Bleibt die Kursschwäche bestehen, könnte dies noch sehr viel größere Verluste bedeuten.

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über einen seit Juni 2022 bestehenden Abwärtstrend durch einen Kurssprung über 6.000 Punkte konnte ein vermeintlicher Befreiungsschlag beim PSI 20 vollzogen werden, die Folge waren Kursgewinne an 6.258 Punkte. Ab Ende April bröckelten die Notierungen jedoch merklich, zuletzt sogar unter den 200-Tage-Durchschnitt und in den vorherigen Abwärtstrend hinein.

Gelingt es nicht auf der Stelle einen Turnaround abzulegen und mindestens über 6.000 Punkte zu springen, könnte sich dieses Ereignis durch weitere Verlust auf 5.788 und darunter sogar 5.625 Punkte bemerkbar machen.

Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb von 6.147 Punkten für das Barometer abgeleitet werden, einen ersten Hinweis auf einen derartigen Fall würde der PSI 20 Index oberhalb von 6.000 Punkten liefern. Eine engmaschige Beobachtung sollte jetzt nicht ausbleiben, um die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen.