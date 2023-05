Trading-Chance Microsoft: Vorsicht, heiß!

Werbung

Die Microsoft-Aktie wurde vom furiosen Hype um das Thema Künstliche Intelligenz“ (KI) erfasst. Insofern zu Recht, als das Unternehmen hier engagiert ist. Aber wie immer bei Hypes überziehen die Kurse dann schnell. Für risikofreudige, erfahrene Trader bieten sich dadurch spannende Möglichkeiten auf der Gegenseite: Eine Trading-Chance Short.

Die Microsoft-Aktie war nach zwei Aufwärtsschüben seit Jahresbeginn gerade dabei, nach unten abzudrehen, als überzeugende Ergebnisse zum ersten Quartal einen Kurssprung auslösten, der den Aktienkurs von zuvor 275 auf 295 US-Dollar katapultierte. Dadurch wurde die zuvor wankende Aktie mit einem Schlag wieder bullisch. Aber jetzt nimmt sie bereits Tuchfühlung zum bisherigen Rekordhoch bei 349,67 US-Dollar auf … und da wird es dann langsam doch ein wenig heiß.

Analysten-Kursziel erreicht und schon recht teuer bewertet

Richtig ist zwar, dass Microsoft im Bereich KI aktiv ist, z.B. mit der Entwickler-Plattform „Azure“. Aber noch spielt die KI im Gesamt-Kontext dieses Software-Riesen eine untergeordnete Rolle. Und ob sie … wie es diejenigen erwarten, die jetzt zügellos alles kaufen, was auch nur entfernt mit KI zu tun haben könnte … sehr bald doch eine entscheidende Rolle spielen wird, ist völlig offen.

Betrachtet man die derzeitige Bewertung, liegt diese mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 35 schon eher am oberen Rand dessen, was in den vergangenen Jahren zu sehen war. Und was die Einschätzungen der Analysten angeht, bewerten die, das hat sich nach der vorgenannten Quartalsbilanz nicht nennenswert verändert, die Aktie zwar mehrheitlich mit „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel aber, aktuell bei 333,50 US-Dollar, hat die Microsoft-Aktie jetzt bereits erreicht.

Schon jetzt überkauft … aber ein Anlauf an das Rekordhoch ist trotzdem denkbar

Bei Hypes regieren Emotionen. Da muss man immer einkalkulieren, dass rational basierte Kursziele einfach überrannt werden, selbst dann, wenn eine Aktie längt überkauft ist, wie das bei Microsoft aktuell der Fall wäre. Sie sehen im Chart, dass die Aktie gerade versucht, über beide derzeit relevanten Aufwärtstrendkanäle hinaus zu laufen. Damit hätte sie jetzt freie Bahn an die Widerstandszone zwischen 344,30 und 349,67 US-Dollar, letztere Marke ist das bisherige Rekordhoch.

Quelle: marketmaker pp4

In einem Hype kann sie es erreichen und sogar leicht überbieten, bevor Realität und Gewinnmitnahmen den Kurs ausbremsen und eine Korrektur einläuten, auch, wenn die Aktie bereits klar überhitzt, sprich heiß gelaufen ist … es muss aber nicht so kommen. In Phasen wie diesen kann eine Aktie auch schlagartig abdrehen. Emotionale Marktphasen bedeuten höhere Risiken, aber eben auch spannende Chancen. Hier auf die scharfe Gegenbewegung einer überzogenen Rallye zu setzen, ist daher ebenso spannend wie risikoreich, daher wäre diese Trading-Chance in erster Linie etwas für risikofreudige, erfahrenere Trader.

Auch bei heiß gelaufenen Aktien in eine Gegenposition nur etwas für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 430,677 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,45. Den Stop Loss würden wir bei 361 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0715 einem Kurs von ca. 6,42 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Microsoft lautet UK9B2A.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 344,30 US-Dollar, 349,67 US-Dollar

Unterstützungen: 315,95 US-Dollar, 294,18 US-Dollar, 276,76 US-Dollar, 260,40 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN UK9B2A ISIN DE000UK9B2A7 Basispreis 430,677 US-Dollar K.O.-Schwelle 430,677 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,45 Stop Loss Zertifikat 6,42 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

