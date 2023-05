Commerzbank: Was bringt die Hauptversammlung?

Die Commerzbank hielt am Mittwoch ihre Hauptversammlung. Gab es hier spannende Ergebnisse? Und wie wirkt sich das neue Goldman Sachs Kursziel auf den Titel aus?

Commerzbank Hauptversammlung

Bei der Hauptversammlung der zweitgrößten deutschen Bank am Mittwoch gab es tatsächlich einige spannende Neuigkeiten. So stimmte man online unter anderem für eine weitere Dividendenzahlung in Höhe von 20 Cent je Aktie.

Außerdem stand wiedermal ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an. Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (55) soll der vierte Vorsitzende des Kontrollgremiums binnen drei Jahren werden. Sein Vorgänger, der 71-jährige Helmut Gottschalk, wird den Konzern aus Altersgründen verlassen.

Kritik und neues Kursziel

Allerdings gab es nicht nur positive Signale, sondern auch Kritik. Gerade Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment tat sich mit ihren Aussagen zum Wechsel im Aufsichtsrat hervor. So hieß es von ihr:

Die Commerzbank läuft nicht auf Autopilot. Der Rückenwind durch die Zinswende wird nicht ewig anhalten, die polnische Tochter mBank kann für weitere Belastungen sorgen und die Profitabilität ist immer noch nicht ausreichend. Es gibt weiterhin viel zu tun, damit die Aktie ihr Kurspotenzial realisieren kann.

Ähnliche Sorgen bestätigte schon am früheren Morgen Goldman Sachs. Die Analysten der Investmentbank senkten nämlich das Kursziel für den Titel auf 13,90 EUR. Daraufhin brachen die Papiere rund ein halbes Prozent ein. Die UBS sowie RBC blieben dagegen bei ihren Einschätzungen.

Fazit:

Die Commerzbank bekommt einen neuen, erfahrenen Aufsichtsrat an die Spitze, sieht sich aber auch einiger Kritik ausgesetzt. Vor allem die Frage, wie es bei der Bank ohne den Zinsrückenwind weitergeht, steht im Raum.

Trotzdem schreitet die Transformation des Geldhauses zunehmend voran und auch die dritte Dividende seit der Finanzkrise spricht für eine Verbesserung.