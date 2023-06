Bitcoin am Ende?! Oder Chance in Krisen? | Börse Stuttgart | Krypto-Update

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video:

In den Krisen der letzten Monate konnte der Bitcoin seine Stärke zeigen. Experte Markus Miller sieht Kryptowährungen wie den Bitcoin nicht als Hochrisikoinvestment, sondern seine Vorteile als alternatives Ausgleichssystem. Auch Anleger nehmen den Bitcoin zunehmend als Kapitalschutzinvestment an und nutzen seine Chancen als Inflationsausgleich. Warum der Bitcoin trotzdem in der Kritik steht und wie man sich informieren und dabei vor Betrug schützen kann, erfährst du im Video! Weitere Inahlte des Videos entnimmst du bitte den Timestamps.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

03:09 ► Einordnung der Marktlage

23:22 ► Krypto-Rechtssicherheit in der EU

51:48 ► Die Tokenisierung in Deutschland schreitet weiter voran

01:05:34 ► Bitcoin als Staatsreserve

01:23:35 ► Fakten statt Angst für alle Nutzer von Ledger-Wallets

01:42:55 ► Der Blick auf die Staking-Ratios bei Ethereum & Co.

01:58:16 ► Ertragssystem Staking: Die Auswahl des Validators ist von zentraler Bedeutung

01:57:24 ► Ripple Labs positioniert sich im Megamarkt der CBDCs

02:03:25 ► Was hat es mit dem Worldcoin auf sich?

02:15:56 ► EMPFEHLUNG: ARD-Doku Cybertrading – Exklusive Einblicke in Betrugs-Netzwerke

02:23:07 ► Abschluss



