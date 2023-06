Frankreich fördert Chipwerk von STMicro und GlobalFoundries mit 2,9 Mrd Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Frankreich unterstützt den Bau einer Chipfabrik der Unternehmen STMicro und GlobalFoundries mit 2,9 Milliarden Euro.

Es handle sich um eine massive Investition, sagte der Finanzminister Bruno Le Maire am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den beiden Firmenchefs. Die 2,9 Milliarden Euro seien Teil eines 5,5 Milliarden Euro schweren Pakets, mit dem Frankreich den Chipsektor bis 2030 unterstützen wolle.

Die USA und die Europäische Union bieten Subventionen in Milliardenhöhe, um die Chipproduktion jeweils auszubauen und die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern zu verringern. Die EU strebt an, ihren Anteil am Weltmarkt bis 2030 auf ein Fünftel zu steigern. STMicro und GlobalFoundries wollen mit insgesamt 7,5 Milliarden Euro ein Werk in Crolles im Südosten Frankreichs bauen, neben einer bestehenden Anlage von STMicro. In der Anlage sollen ab 2028 Chips mit einer Größe von 18 Nanometern gefertigt werden, die unter anderem in der Autobranche und für mobile Anwendungen benötigt werden.

(Bericht von Dominique Vidalon und Sudip Kar-Gupta, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)