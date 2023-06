PALO ALTO NETWORKS - Das Beste aus zwei Welten!

Einer unserer Lieblingsansätze verbindet das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsmustern. Die grundsätzliche Idee dabei ist, in Richtung des übergeordneten Trends zu investieren. Das gewährleistet das Kriterium „Relative Stärke“. Der Ausbruch aus einer trendbestätigenden Formation gen Norden signalisiert wiederum, dass der besagte Trend erneut Fahrt aufnimmt. Ein Lehrbuchbeispiel für das beschriebene Tradingsetup stellt aktuell der Kursverlauf der Palo Alto-Aktie dar. Mit einer hohen Relativen Stärke von 1,23 ist der Titel letzte Woche in „uncharted territory“ jenseits der alten Hochs vom Frühjahr 2022 bei knapp 214 USD vorgestoßen. Selbst für sich genommen, stellt ein neues Allzeithoch (219,93 USD) eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Im konkreten Fall hat das Papier damit aber gleichzeitig auch die Schiebezone der letzten Monate zwischen gut 130 USD und 214 USD nach oben aufgelöst. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der Tradingrange auf rund 80 USD veranschlagen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die runde Marke von 200 USD zurückzufallen.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

