S&P 500 jetzt 20% über den Oktober-Tiefs | Bärenmarkt statistisch verlassen.

Das Momentum an der Wall Street macht Bären zu Bullen. In so einem Umfeld werden selbst hartnäckige Bären dazu gezwungen Bullen zu werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, weisen Hedgefonds und spekulative Investoren die größten bearishen Positionen auf den S&P 500 seit 2007 aus. Die bullishen Positionen auf den Nasdaq 100 notieren gleichzeitig auf dem höchsten Niveau in fast einem Jahr. Wertet man das als Kontra-Indikator, müssten wir eine Verbesserung der Marktbreite sehen, mit den zurückgebliebenen Sektoren auf der Gewinnerseite, und mit Gewinnmitnahmen im Nasdaq. Dass Saudi-Arabien im Zuge der OPEC+ Tagung die täglichen Förderquoten um 1 Mio. Barrel reduziert, stützt die Energiepreise. Diese Maßnahme soll aber nur einen Monat andauern, mit Zeichen von Stress mit Russland. Dort wird anscheinend mehr gefördert als vereinbart wurde. Im Fokus steht heute um 16 Uhr MESZ der Mai-ISM Einkaufsmanager Index der Dienstleister, und hier vor allem die Inflationskomponente. Um 19 Uhr MESZ beginnt zudem die Entwicklerkonferenz von Apple.



00:00 - Intro

00:17 - Sand im Getriebe | Überblick

02:13 - Trend zurück zu zyklischen Werten | Rio Tinto

03:18 - Zinsanhebung im Juni und Juli

05:12 - Bären werden Bullen

07:11 - Zyklenbrüche | Ankündigung Interview

10:14 - OPEC+ Tagung

12:13 - Wirtschaft und Inflation

13:08 - Kreditvergaberichtlinien nicht verschärft

14:32 - Regionalbanken

16:15 - Japan: hohes Sparaufkommen

17:13 - Apple

18:55 - Amazon | Verizon | MongoDB u.a.

21:00 - IBM | Palo Alto Networks | Fluggesellschaften

22:05 - Versicherungen nehmen Abstand von Kalifornien

23:50 - Wochenausblick | Grüße von Caesar



