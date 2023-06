Visa – Pullback erfolgreich beendet

Aktien des US-Zahlungsdienstleisters Visa waren die letzten Wochen über von Abschlägen belastet worden, aber genau im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung aus 2022 und dem EMA 200 konnte sich Visa stabilisieren und zur Oberseite abdrehen. Übergeordnet wäre sogar die Wiederaufnahme eines zu Beginn dieses Jahres etablierten Kaufsignals nun wieder möglich .

Nachdem Visa im Sommer 2021 bei 252,67 US-Dollar seinen bisherigen Spitzenwert erreicht hatte, ging der Aktien eine Konsolidierung über und fiel bis September/Oktober letzten Jahres auf 174,83 US-Dollar zurück. Nach einem dort etablierten Doppelboden schossen die Notierungen regelrecht im Dezember bis zu dem Horizontalwiderstand um 217,58 US-Dollar hoch. Diese Barriere konnte schließlich zu Beginn dieses Jahres erfolgreich überwunden werden und fungiert seitdem als Unterstützung. Auf der Oberseite kam Visa jedoch nicht an der Hürde von 234,30 US-Dollar und den Verlaufshochs aus Anfang letzten Jahres vorbei. Doch dieses Szenario könnte durchaus einsetzen, blickt man auf die dynamische Kursentwicklung der letzten Tage zurück.

Hoffnung auf fallende Zinsen

Obwohl sich derzeit noch nicht unbedingt fallenden Zinsen an den Märkten abzeichnen, blicken Investoren schon einmal in die Zukunft und kaufen kräftig bei den zuletzt arg gebeutelten Werten nach. Sollte es Visa demnach gelingen den Bereich um 235,85 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würden Kaufsignale mit Zielen an den Rekordständen aus 2021 bei 252,67 US-Dollar aktiviert werden. Der Bereich zwischen 217,58 und 234,30 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Vorsicht sollten Anleger jedoch unterhalb von 215,00 US-Dollar walten lassen, dies könnte nämlich eine größere Konsolidierung zunächst auf 208,76 und darunter sogar 204,87 US-Dollar nach sich ziehen. Hinweis auf ein derartiges Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor.

Widerstände: 227,29; 228,27; 229,49; 231,18; 234,30; 235,57 US-Dollar

Unterstützungen: 225,36; 222,73; 221,03; 220,03; 218,82; 217,58 US-Dollar

Visa in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.04.2022 – 01.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US92826C8394

Visa in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.06.2018 – 01.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: US0970231058tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US92826C8394

Turbo Open End Call auf Visa für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Visa HC2P9Z 4,31 183,686078 19,71 5,10 Open End Visa HC3KH4 2,25 205,835409 10,03 10,06 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2023; 11:20 Uhr

Turbo Open End Put auf Visa für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Visa HR8SXV 4,02 270,970886 18,46 5,15 Open End Visa HC3QT2 2,04 249,649465 9,14 9,87 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.06.2022; 11:20 Uhr

Weitere Produkte auf Visa Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

