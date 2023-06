Dax Vorbörse heute 6. Juni 2023: Dax vorbörslich schwach - Zinspolitik rückt wieder in den Vordergrund

Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst weitere Verluste ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn für den Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.914 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten im frühen Handel zunächst an den starken Wochenausklang angeknüpft, war dann letztlich aber ins Minus gedreht. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen ebenfalls mit einem Rückgang von 0,3 Prozent erwartet.

Noch immer ist offen, welche Richtung der Dax einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten großen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen.

Zinserhöhung steht wieder im Vordergrund

Nach dem kürzlich beigelegten US-Schuldenstreit steht nun wieder die Zinsentwicklung im Vordergrund. Die Experten der Credit Suisse räumen einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein und rechnen noch für längere Zeit mit einem anhaltenden Straffungskurs. Allerdings gibt es auch immer lautere Stimmen im Markt, die in den jüngsten Konjunkturdaten Signale einer Abschwächung der US-Wirtschaft und damit einer baldigen Zinspause sehen.

Durchwachsene Ergebnisse in den USA

Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger zogen sich an der Wall Street auch wegen enttäuschender Wirtschaftsdaten zurück.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Freitag mehr als zwei Prozent gewonnen hatte, gab nun um 0,59 Prozent auf 33.562,86 Punkte nach. Besonders im Blickfeld stand zum Wochenstart wieder der Technologiesektor. Zeitweise angetrieben von den rekordhohen Apple-Aktien festigte der Nasdaq 100 sein höchstes Niveau seit mehr als einem Jahr. Während es bei Apple nach der Vorstellung einer Computer-Brille zu Gewinnmitnahmen kam, blieb für den Nasdaq-Index noch ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 14.556,50 Punkte übrig.

Der S&P 500 folgte dem Dow um 0,20 Prozent auf 4.273,79 Zähler nach unten. Am Markt hieß es, nach dem Nasdaq-100-Index sei auch der marktbreit aufgestellte Auswahlindex nun an der Schwelle dazu, in einen Bullenmarkt einzutreten. Dieser definiert sich mit einem Anstieg um mindestens 20 Prozent in einem gewissen Zeitraum. Gemessen am Schlusskurs-Tief vom Oktober 2022 fehlten ihm am Ende einige Punkte.

Gewinne in Tokio

Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,8 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai auf der Stelle trat.

Renten

Bund-Future 134,63 -0,10%

Devisen: Eurokurs legt leicht zu

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt am Morgen der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes überraschte die Finanzmärkte abermals mit einer Zinsanhebung. Der Leitzins beträgt mittlerweile 4,1 Prozent, nachdem ihn die Währungshüter erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben haben. Lange zählte die australische Notenbank zu den Zentralbanken mit einer besonders lockeren Ausrichtung. Mit der hohen Inflation hat sie ihren Kurs aber rasch und ohne große Ankündigung geändert, was im Land auf teils harte Kritik stößt.

Datenseitig stehen im Tagesverlauf Zahlen aus Europa im Blick. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt neue Auftragszahlen aus der deutschen Industrie. Im Laufe des Vormittags gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone bekannt.

Euro/USD 1,0731 0,16%

USD/Yen 139,41 -0,13%

Euro/Yen 149,59 0,03%

Ölpreise geben leicht nach - Saudi-Arabien erhöht Verkaufspreise

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,48 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 29 Cent auf 71,86 Dollar.

Die Erdölpreise haben mittlerweile ihre deutlichen Gewinne vom Wochenstart abgegeben. Beflügelt wurden die Preise zunächst durch eine kräftige Förderkürzung seitens des Ölriesen Saudi-Arabien. Die zuvor turbulente Sitzung des Ölverbunds Opec+ hinterließ am Markt aber offenbar Spuren. Es soll größere Debatten über die Förderquoten der afrikanischen Opec-Länder gegeben haben. Zudem nahmen die anderen Opec-Länder keine eigenen zusätzlichen Produktionskürzungen vor.

Saudi-Arabien hob unterdessen die Preise für seine Ölverkäufe an asiatische Kunden an. Dies ist ein nicht unüblicher Vorgang nach einer Produktionseinschränkung. Die Förderkürzung um eine Million Barrel je Tag soll zunächst für Juli gelten. Für denselben Monat gelten auch die Preisanhebungen.

Brent 76,52 -0,19 USD

WTI 71,89 -0,26 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 57 (53) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SNP AUF 33,50 (25,00) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FEDEX AUF 228 (233) USD - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT VALE AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 15 (13) USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 940 (1000) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG STARTET RENEW HOLDINGS MIT 'BUY' - ZIEL 950 PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 67 (68) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT UPM-KYMMENE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34,70 (33,25) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3600 (3800) PENCE - 'HOLD'

- RBC HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2700 (2500) P

- RBC HEBT CENTRAL ASIA METALS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 245 PENCE

Termine Unternehmen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

12:00 DEU: Merck-Chefin Belén Garijo im Frankfurter Wirtschaftspresseclub ICFW (Berichterstattung vom Vorabend)

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: Ferguson plc, Q3-Zahlen

NLD: BE Semiconductor Industries, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungssektor 03/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 04/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen, Luxemburg

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Klage gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg

DEU: Aircraft Interiors Expo, Hamburg

FRA: Energieagentur IEA organisiert internationale Konferenz zur Energie-Effizienz, Versailles

+11.35 Pk zur Vorlage des IEA-Berichts zum Umgang der Staaten mit der Energiekrise und dem Einsatz für Energieeffizienz, erschwingliche Energiepreise und für das Erreichen von Klimazielen

22:15 DEU: «RTL Direkt Spezial» mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

BEL: Green Week 2023, Brüssel

Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik

Hinweis

KOR/SWE: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX