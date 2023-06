Fünf Dinge, die Trader von ihrem Broker unbedingt erwarten sollten

Werbung

Bei der Wahl des Brokers gilt es, nichts dem Zufall zu überlassen. Denn wie im Motorsport, gilt auch beim Wertpapierhandel: Wer mehr aus sich herausholen will, braucht ein starkes Team hinter sich. Die Aufgabe eines Brokers ist es, für optimale Handelsbedingungen und bestmögliche Handelsunterstützung zu sorgen. Vor diesem Hintergrund sollten Trader auf folgende 5 Punkte bei der Wahl ihres Brokers achten.

1. Der Broker sollte sich als Partner des Traders sehen

Wenn es um Finanzgeschäfte geht, spielt Vertrauen eine enorm wichtige Rolle. Dies entsteht aber nur, wenn der Trader das Gefühl hat, dass der Broker seine Wünsche ernst nimmt und auf seine Anliegen eingeht. Kundenservice muss daher mehr sein als reiner Selbstzweck, was heißt, dass er dem Gedanken einer umfassenden und echten Partnerschaft folgen muss. Auf was es dabei ankommt, erklärt Eren Eraslan, Deutschlandchef von IG: „Es ist wichtig, dass der Kunde sieht, dass der Broker sein Bestes gibt, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu zähle, so Eraslan, auch ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsangebot. Er verweist auf die IG Academy, über die Trader ihr Wissen durch kostenlose Online-Kurse, Webinare und Erklärvideos erweitern können. IG unterstützt seine Kunden zudem durch einen professionellen Marktresearch mit regelmäßigen Analysen und Handelsideen. Für Eraslan ist zudem der persönliche Kontakt ein wichtiger Aspekt: „Veranstaltungen und Messen bieten eine gute Möglichkeit, uns mit Kunden auszutauschen. Das Feedback, das wir dort erhalten, ist für uns sehr wertvoll, weil es uns hilft, unsere Angebote kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren.“ Für Eraslan steht fest: „In einem guten Team erfolgt die Kommunikation niemals nur in eine Richtung, sondern immer wechselseitig.“

2. Der Broker sollte sich an die „Spielregeln“ halten

Im Finanzwesen sind die Anforderungen an das gesetzeskonforme und rechtlich einwandfreie Verhalten in den vergangenen Jahren beträchtlich gestiegen – und damit auch die Zahl der Regeln, Vorschriften und Verpflichtungen. Dass alle Vorgaben eingehalten werden, dafür ist Compliance verantwortlich. Der Begriff Compliance bedeutet zu Deutsch so viel wie: „Handeln im Einklang mit geltendem Recht.“ Im TeamIG ist Katharina Ringel als Compliance Managerin für die Einhaltung der Spielregeln verantwortlich: „Zu meinen Aufgaben gehört zum Beispiel, dass Produktinformationen und Funktionsbeschreibungen inkl. Risikohinweisen den regulatorischen Anforderungen entsprechen und dass sie so formuliert sind, dass der Kunde sie auch wahrnimmt und versteht“, erklärt Ringel. Auf diese Weise, so Ringel weiter, diene die Compliance einer „Win-Win“ Situation, indem nicht nur dem Schutz des Unternehmens und der Mitarbeiter Rechnung getragen wird, sondern der Fokus insbesondere darauf liegt, dass die Kunden zu ihrem Schutz bei ihren Handelsaktivitäten informiert sind. Transparenz schafft Vertrauen und Vertrauen ist die Brücke zwischen den Kunden und IG.

3. Der Broker muss die Risiken jederzeit im Griff haben

Beim Handel mit verbrieften Derivaten oder CFDs auf Aktien, Indizes, Währungen, Kryptos oder Rohstoffen sind die Broker in der Regel diejenigen, die das Kontrahentenrisiko tragen. Sie sind damit Kursrisiken ausgesetzt, insbesondere dann, wenn die Märkte zu einer starken Volatilität neigen. Gegen diese Risiken gilt es sich abzusichern. Handelsplattformen, die das nicht tun, gefährden nicht nur ihr eigenes Unternehmen, sondern handeln auch gegen die Interessen ihrer Kunden. „Auf die Absicherung von Risiken legen wir bei IG größten Wert“, betont Daniel Meka, der im #TeamIG als Head of Dealing auch für das Risikomanagement verantwortlich ist. Durch unser effizientes Hedging-System, so Meka, sorgen wir nicht nur für Sicherheit, sondern können unseren Kunden auch optimale Spreads und faire Ausführungen anbieten. Es überrascht daher nicht, dass er jeden Arbeitstag damit beginnt, die Märkte zu checken und sicherzustellen, dass der interne Hedging-Algorithmus einwandfrei läuft.

4. Der Broker sollte für ein positives Handelserlebnis sorgen

Im digitalen Zeitalter hängt der Börsenerfolg in hohem Maß von der Geschwindigkeit ab. Oft entscheiden Sekundenbruchteile über Gewinn und Verlust. Umso wichtiger ist es, sich auf die technologische Kompetenz seines Brokers verlassen zu können. IG bietet eine Vielzahl von Handelsplattformen an – von der mobilen App über die nutzerfreundliche Desktop-Anwendung bis hin zu professionalen Programmen wie MetaTrader4 . Sie alle sind schnell, sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich. Zahlreiche Auszeichnungen belegen das. Daniel Meka verweist auf ein weiteres wichtiges Kriterium: „Der Kunde hat den berechtigten Anspruch, dass seine Orders zu den bestmöglichen Preisen ausgeführt werden. Um das sicherzustellen, überprüfen wir bei jeder Order die verschiedenen Handelsplätze nach den vorteilhaftesten Preisen.“ Laut Meka trage dies zu einem positiven Handelserlebnis bei.

5. Der Broker sollte ein tiefes Verständnis für Märkte und Handel haben

Erfahrung ist im privaten Leben, im Beruf oder auch im sportlichen Wettkampf ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor, genauso wie beim Trading. Durch Erfahrung lernt man hinzu und kann seine Strategie kontinuierlich verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass auch der Broker über eine ausreichende Erfahrung und Kompetenz über das Geschehen an den Märkten sowie die Besonderheiten beim Handel verfügt. Bei IG ist das in hohem Maß der Fall. „Wir begleiten und unterstützen unsere Kunden bereits seit fast 50 Jahren und kennen das Geschäft in- und auswendig“, sagt Deutschlandchef Eren Eraslan. Tobias Stöhr, Head of Sales bei IG, stimmt dem zu und erwähnt noch einen weiteren Vorzug: „Da wir schon so lange im Geschäft sind und wissen, was Märkte bewegt und worauf es beim Trading ankommt, sind wir in der Lage, auf neue Entwicklungen schnell und flexibel zu reagieren.“ Auf diese Weise entwickeln wir uns ständig weiter und bleiben innovativ, so Stöhr. Dies komme in einer kontinuierlichen Optimierung der Handelsplattformen, der Entwicklung neuer spannender Handelsinstrumente sowie der Erweiterung der handelbaren Basiswerte zum Ausdruck.

Trading birgt hohe Risiken.