Trading-Chance DAX: Die besten 2 Wochentage

Als Trader benötigen wir fundierte Kenntnisse hinsichtlich des Verhaltens und der Eigenheiten jener Märkte, in denen wir agieren wollen. In Deutschland ist der DAX das Nummer 1 Handelsinstrument bei Retail-Tradern. Wer hier kurzfristig als Daytrader oder kurzfristiger Swingtrader agieren will, sollte unbedingt die beiden performance-stärksten Tage kennen.

In unserem Research untersuchen wir jeden Markt statistisch hinsichtlich seiner spezifischen Eigenheiten, ehe wir darauf basierend eine Strategie mit klarem, duplizierbaren Regelwerk konzipieren. Unser hiesiger Leitindex hat gleich mehrere Besonderheiten in seinem Marktverhalten, die sich systematisch ausnutzen lassen. Eine davon ist die unterwöchige Zyklik, bei der zwei Wochentage besonders hervorstechen.

Dienstag und Mittwoch als Pacemaker

Wertet man die fünf Wochentage einzeln aus, so lässt sich feststellen, dass Freitag und Montag keine allzu große Signifikanz haben. Sie sind im langfristigen Schnitt eher unspektakulär. Der Donnerstag gewinnt leicht hinzu, hat aber ebenfalls keine außergewöhnliche Signifikanz. Ganz anders jedoch Dienstag und Mittwoch. Es sind die Pacemaker für den deutschen Leitindex. Würden wir alle Dienstage und Mittwoche aus dem heutigen DAX-Stand herausrechnen, stünde der Index entschieden niedriger. Rechnet man stattdessen Montag und Freitag raus, so würde er unwesentlich niedriger notieren. Für kurzfristige Trader ist also sinnvoll, regelmäßig dienstags und mittwochs Long investiert zu sein. Wichtig dabei ist, dass dieser statistische Vorteil über einen langen Zeitraum konsequent ausgespielt wird. Wer es nur einmal probiert, bewegt sich noch komplett im Zufallsbereich.

Unabhängig davon, ob der Index im Aufwärts- oder Abwärtstrend ist, ob er im Trend ist oder nicht, handelt die der heutigen Trading-Chance zugrunde liegende Strategie jeden Dienstag Long und steigt Donnerstag früh zu Handelsbeginn der EUWAX aus.

Kurzfristiger Long-Trade im DAX

Wir haben ein Turbo Open End Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC Trinkaus für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 15476,75 Pkt. Daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 33,75. Den Stop Loss würden wir 400 Pkt unter dem Einstieg im DAX setzen. Das entspräche 0,90 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf den DAX lautet HG92XU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 16250 Pkt

Unterstützungen: 15500 Pkt, 14900 Pkt

Knock-Out Zertifikat Long auf DAX

Basiswert DAX WKN HG92XU ISIN DE000HG92XU4 Basispreis 15.476,75 Pkt K.O.-Schwelle 15.476,75 Pkt Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Hebel 33,75 Stop-Loss Zertifikat 0,90 Euro

Zum Produkt

