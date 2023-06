Antworten auf die Fragen der Community

Im zweiten Teil fokussiert sich DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen ausschließlich auf die vielen Fragen der Community. Interessant zu sehen, dass sich viele Fragen vor allem auf ihn als Person, und auf den Prozess des Fondsmanagements fokussieren. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und mit den Antworten von Klaus Kaldemorgen.



00:00 - Intro

00:08 - Wie sieht Ihre Morgenroutine aus?

01:06 - Arbeitsweise früher und in der Zukunft

02:15 - Eigenschaften als Fondsmanager und Anleger

03:15 - Prägende Ereignisse

04:16 - Was hilft im Umfeld einer Krise?

05:13 - Was gibt Halt und Stabilität?

06:27 - Reaktion auf verpasste Rallye

07:11 - Wichtige Aspekte bei Selektion

08:15 - Komplexität des Prozesses beim Investieren

09:15 - Fundamentale Bewertungskennzahl

10:07 - Value oder Growth?

11:17 - Kriterien für Bewertung eines Unternehmens

12:12 - Entscheidung für Aktie im Alleingang?

13:03 - Entscheidungsprozess bei Fonds?

14:58 - Wieviele Handelstage dauert Aufbau einer langfristigen Position?

15:48 - Wie sicherstellen, dass man sich den Kurs nicht kaputt macht?

16:14 - Was spricht für aktiv gemanagten Fonds?

17:42 - Aktienfonds performen schlechter als ETFs?

18:19 - Hedgefonds vs. Aktienfonds

19:02 - 3 inspirierende Bücher



