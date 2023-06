Hudson Pacific Properties halbiert die Dividende

Die amerikanische Hudson Pacific Properties Inc. (ISIN: US4440971095, NYSE: HPP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar je Aktie an ihre Anteilsinhaber auszahlen. Im Vergleich zum Vorquartal (0,25 US-Dollar) wird die Dividende damit halbiert. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 30. Juni 2023 (Record date: 20. Juni 2023).

Hudson Pacific ist 2006 gegründet worden und hat sich auf Büroimmobilien und Immobilien für die Medien- und Unterhaltungsbranche in Nord- und Südkalifornien spezialisiert. Das Unternehmen firmiert als REIT (Real Estate Investment Trust). Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 252,26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 244,51 Mio. US-Dollar), wie am 8. Mai 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 20,43 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 19,79 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der FFO lag bei 48,47 Mio. US-Dollar nach 66,42 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 46,66 Prozent im Minus (Stand: 9. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 751,5 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de