O´REILLY - Jetzt wird es wichtig

O'Reilly Automotive Inc.[New] - WKN: A1H5JY - ISIN: US67103H1077 - Kurs: 906,990 $ (Nasdaq)

Die Aktie von O'Reilly Automotive befindet sich in einer langfristigen Rally. Seit 20. Mai 2022 läuft wieder einmal eine mittelfristige Aufwärtsbewegung innerhalb dieser jahrzehntelangen Rally.

Im November 2022 kam es dabei zu einem Rekordhoch bei 870,35 USD. Dieses Hoch überwand der Wert im April 2023 im zweiten Versuch. Nach einem neuen Allzeithoch bei 965,58 USD am 12. Mai 2023 setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein.

Die folgende, kurze Abwärtsbewegung führte die Aktie bis nahe an das alte Allzeithoch. Seit einigen Tagen läuft ein Bodenbildungsversuch. Dabei drang der Wert am Freitag zwar in das Abwärtsgap vom 31. Mai ein, schloss es aber nicht ganz. Zudem notierte der Wert intraday zwar über einem formalen Buy-Trigger bei 909,50 USD, ein Tagesschlusskurs darüber gelang aber nicht.

Damit steht in der Aktie eine Entscheidung an. Gelingt der O'Reilly-Aktie doch noch ein Ausbruch über das Gap vom 31. Mai, dann könnte eine Rally in Richtung 964,58 USD und 987,29 USD starten. Mittelfristig wären sogar Gewinne gen 1.150 oder sogar 1.200 USD möglich. Damit würde die Aktie an eine potenzielle obere Begrenzung der Rally seit März 2000 ansteigen.

Ein Rückfall unter 870,35 USD wäre allerdings ein Signal für die Fortsetzung der Konsolidierung in Richtung um EMA 200 bei aktuell 818,17 USD und sogar ca. 750 USD.

Fazit: Die Bullen haben eine Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Dafür muss es aber zügig zu einem Ausbruch kommen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)