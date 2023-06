Ez-XBRL bringt die innovative Plattform Integix ESG auf den Markt und revolutioniert damit die ESG-Berichterstattung

Ez-XBRL Solutions, ein Weltmarktführer in den Bereichen Financial Regulatory Compliance und Finanzanalyse, meldet die Markteinführung seiner bahnbrechenden ESG-Plattform. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten, Rating-Agenturen, Leitungsgremien und Regulierungsbehörden und unterstützt durch Spitzentechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) setzt Integix ESG neue Maßstäbe, um den Kunden einen bislang unerreichten Mehrwert zu bieten.

Ez-XBRL launches innovative platform Integix ESG, revolutionizing ESG Reporting (Graphic: Business Wire)

Integix ESG bietet einen sehr intuitiven und prozessgesteuerten Ablauf, der es den Kunden ermöglicht, ihre ESG-Programme mühelos zu verstehen und umzusetzen. Unsere Lösung geht über die bloße Einhaltung von Vorschriften (Compliance) hinaus und konzentriert sich auf die Schaffung von echtem Mehrwert, Transparenz und aussagekräftigen Erkenntnissen für alle Akteure.

Aneet Kumar, President von EZ XBRL Solutions, sagte:

"Wir wissen, welchen großen Herausforderungen sich die Unternehmen bei der Berichterstattung zum Thema ESG (Environment, Social and Governance = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) stellen müssen, denn sie müssen sich mit mehreren Rahmenwerken, sich ändernden Vorschriften und einer komplizierten Datenverwaltung auseinandersetzen. Deshalb bietet Integix ESG umfassende Einblicke, Benchmarks, praktisch umsetzbare Empfehlungen und einen klar definierten Prozessablauf, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre ESG-Auswirkungen präzise und zuverlässig darzustellen. Unsere Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, sich in diesem komplexen Umfeld zurechtzufinden, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Praktiken voranzubringen."

Durch Nutzung des kollektiven Fachwissens von Branchenführern und Anwendung modernster Technologien versetzt ESG reporting Unternehmen in die Lage, die Komplexität ihrer ESG-Berichterstattung effektiv zu bewältigen. Die Plattform bietet Anwenderorganisationen folgende Möglichkeiten:

Gewinnen von umfassenden Einblicken: Durch tiefe Einblicke in die ESG-Performance, fortschrittliche Analysen und datengestützte Erkenntnisse können die Kunden fundierte Entscheidungen treffen und nachhaltige Praktiken voranbringen. Erstellen von Performance-Benchmarks: Die Anwenderorganisationen können ihre ESG-Performance mit der von Branchenkollegen und gegenüber bewährten Verfahren (Best Practices) vergleichen. So gewinnen sie ein klares Verständnis für Stärken, Schwächen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial und fördern damit kontinuierliches Wachstum und Innovation. Zugriff auf praktisch umsetzbare Empfehlungen: Durch Bereitstellung von umsetzbaren Empfehlungen, die auf die individuellen Gegebenheiten in jedem Unternehmen zugeschnitten sind, können die Unternehmen ihre ESG-Strategien verbessern und positive Veränderungen in ihren Betriebsabläufen vorantreiben. Straffung des Berichterstattungsprozesses: Diese Funktionalität vereinfacht den komplexen ESG-Berichterstattungsprozess, sorgt für Richtigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglicht es den Anwenderorganisationen, ihre ESG-Daten effizient zu erfassen, zu verwalten und zu melden, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart. Nutzbarmachung integrierter strukturierter Daten: Diese Funktionalität bietet integrierte XBRL-Tagging-Fähigkeiten und stellt Expertenwissen zur Verfügung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Einblicke durch Datenanalysen zu ermöglichen.

Mit Integix ESG können sich Unternehmen das volle Potenzial ihrer ESG-Programme zunutze machen und die Einhaltung von Vorschriften im Finanzbereich sowie Analysen nahtlos mit ihren ESG-Verantwortlichkeiten in Einklang bringen.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.Integixesg.com

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder eine Vorführung von Integix ESG vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an: Rajan Deshpande rajan.deshpande@ez-xbrl.cominfo@integixesg.com+1 703-745-2327