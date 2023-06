EQS-News: Instone Real Estate Group SE: Hauptversammlung beschließt Dividenden-Ausschüttung von 0,35 Euro pro Aktie; Sabine Georgi und Stefan Mohr neu im Aufsichtsrat

EQS-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Instone Real Estate Group SE: Hauptversammlung beschließt Dividenden-Ausschüttung von 0,35 Euro pro Aktie; Sabine Georgi und Stefan Mohr neu im Aufsichtsrat



14.06.2023 / 14:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Instone Real Estate Group SE: Hauptversammlung beschließt Dividenden-Ausschüttung von 0,35 Euro pro Aktie; Sabine Georgi und Stefan Mohr neu im Aufsichtsrat Erste Präsenzveranstaltung nach drei coronabedingten virtuellen Aktionärstreffen

Sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit angenommen

CEO Kruno Crepulja: „Wir meistern dabei die aktuelle Krise aus einer Position der Stärke.“

Sabine Georgi und Stefan Mohr als neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt

Dank an langjähriges Aufsichtsratsmitglied Thomas Hegel Essen, den 14. Juni 2023: Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Instone Real Estate Group SE („Instone“) hat am heutigen Donnerstag, den 14. Juni 2023, das erste Mal seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung in Essen stattgefunden. Coronabedingt war die Hauptversammlung in den vergangenen drei Jahren jeweils als virtuelles Aktionärstreffen abgehalten worden. Trotz deutlich schwierigerer Rahmenbedingungen habe sich das Unternehmen gut behauptet und eine weiterhin beachtliche Profitabilität mit einem deutlich positiven Cashflow erreicht, betonte der CEO und Vorstandsvorsitzende Kruno Crepulja. Die Hauptversammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro pro Aktie. Auch alle weiteren Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat nahm die Hauptversammlung mit großer Mehrheit an. Vorstandsvorsitzender Crepulja sagte während der Hauptversammlung: „Das Marktumfeld hat sich im Jahr 2022 auch für die deutsche Wohnimmobilienbranche massiv verändert. Die stark gestiegenen Baukosten, ein massiver Nachfrage-Rückgang infolge des historischen Zinsanstiegs sowie die aufgrund der temporären Materialknappheit reduzierte Baugeschwindigkeit haben die Branche der Wohnentwickler deutlich getroffen. Trotz dieser Herausforderungen haben wir unsere Margenziele erreichen können und sind aufgrund unserer Finanzstärke in der Lage, die geplante Dividende zu zahlen. Mit unseren rund 6.000 Wohneinheiten im Bau, von denen rund 90 Prozent verkauft sind, leisten wir einen aktiven Beitrag zur Beseitigung des Wohnraummangels in Deutschland und agieren in der aktuellen Krise aus einer Position der Stärke.“ Crepulja weiter: „Die vielerorts zu beobachtenden deutlichen Mietanstiege sind das Resultat des Wohnraummangels, der durch kontinuierlich steigende Anforderungen an die Baustandards und den Entfall von Fördergeldern noch verschärft wird. Wir stehen in unseren Verbänden mit der Politik im Dialog, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.“ Die Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung und auch den vorgeschlagenen Veränderungen im Aufsichtsrat zu. Wie bereits im Vorjahr angekündigt wird der Aufsichtsrat um ein weibliches Mitglied auf sechs Personen erweitert. Neu in dem Gremium ist Sabine Georgi, Executive Director des Urban Land Institute (ULI) und dort für die DACH Region zuständig. Darüber hinaus tritt Stefan Mohr, Partner und Head of Corporate Investments bei Activum SG Capital, die Nachfolge des langjährigen Aufsichtsrates Thomas Hegel an. Neben dem Vorsitzenden Stefan Brendgen und den beiden, zunächst für drei Jahre gewählten neuen Mitgliedern gehören dem Gremium Dr. Jochen Scharpe, Christiane Jansen und Dietmar P. Binkowska an. Brendgen würdigte das ausgeschiedene Mitglied Hegel als „wichtigen Impulsgeber“ und dankte ihm für sein Engagement sowie die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 sind auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter:

Hauptversammlung der Instone Real Estate Group SE Über Instone Real Estate Instone Real Estate ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In über 30 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 485 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. März 2023 umfasste das Projektportfolio 51 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,6MilliardenEuro und 16.107 Einheiten. Investor Relations

Burkhard Sawazki

Tel.: +49 (0)201 45355-137

E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de Pressekontakt

Jens Herrmann

Tel. +49 (0)201 45355-113

E-Mail: presse@instone.de

14.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com