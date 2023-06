Ist die KI-Verordnung der EU ein Hindernis für den europäischen Markt oder ein Segen?

KI ist das große Thema der nächsten 10 bis 15 Jahre. In den sehr verschiedenen Anwendungen stecken zweifellos Risiken. In der Beherrschung zeigt sich der Unterschied: Die Amerikaner geben der KI-Entwicklung zunächst freien Raum, um zu sehen, wie die Firmen bzw. der Markt damit umgeht. Erst dann beginnt das Regularium.

Die Europäer hinken in Sachen KI weit hinterher, aber wollen frühzeitig regeln. Damit begrenzen sie die Dynamik der Entwicklung und überlassen den Amerikanern den größeren Spielraum. Vergleichbar mit der Entwicklung der Internetplattformen und den Social-Media-Varianten. Gut gemeint, aber zu kurz gedacht.

Am Mittwoch gab es die erste Zinspause der Fed: Werden die Zinsen noch länger stagnieren?

Die Notenbanken haben ihr Drohpotenzial weitgehend ausgeschöpft. Ob Pause oder nicht, weitere Zinsschritte im Umfang von 25 Basispunkten berühren weder die Dynamik der Wirtschaft noch sind sie eine Marktgefahr. Diese Politik ist vertretbar und diszipliniert die Bankenwelt. Eine Menge Polemik gehört dazu.

Kann TUI sich durch den Reiseboom erholen?

TUI meldete soeben, dass die Ergebnisse aus der Zeit vor der Pandemie wieder erreicht worden sind. Damit ist sichergestellt, dass die Finanzierung steht und die Restschulden aus dem laufenden Geschäft getilgt werden können. Wie viel kann nun an Erwartung eingepreist werden, worauf sich die Bewertung von TUI insgesamt begründet.

Eine nachhaltige Substanzrechnung ist nur schwer möglich. Es reicht jedoch für eine hinreichend solide Einschätzung als Investment mit einer Schwankungsbreite für die jährlichen Umsätze zwischen 18 und 20 Mrd. € und einem auskömmlichen Gewinn, der zu einem KGV um 5 bis 6 führt.

Ein Marktwert von 3,1 Mrd. € ist dafür sehr preiswert. Also: Ein deutliches Erholungspotenzial steht an, aber von relativ hoher Volatilität begleitet. Wäre TUI in Frankfurt offiziell notiert und Mitglied im MDAX, erhöht sich das Potenzial um 40 %. Diese Entscheidung trifft TUI selbst.