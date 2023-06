Lass Warren Buffett heute dein Leben verändern!

Warren Buffett hat bereits so manches Leben verändert. Wer in seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway frühzeitig investierte, der ist heute ein vermögender Investor. Aber auch diejenigen, die seinem unternehmensorientierten Buy-and-Hold-Ansatz folgen, dürften heute bessere Investitionsentscheidungen treffen.

So weit, so gut. Allerdings kann Warren Buffett heute dein Leben einfach verändern. Höre auf dieses Zitat und durchdenke einfach mal, wie du es für dich umsetzen kannst. Es geht nicht nur ums Investieren, sondern um fast jede Entscheidung im Leben. Zumindest, wenn sie finanzieller Natur ist.

Warren Buffett verändert damit dein Leben

Es gibt wohl kaum ein Zitat, das erfahrene Investoren von Warren Buffett nicht ein-, drei-, fünfzehnmal oder sogar noch häufiger gehört haben. Keine Frage: Das, was ich mir heute herausgesucht habe, geht ebenfalls in eine solche Richtung. Trotzdem sollten wir in unserem Alltag eigentlich immer so agieren, als würde diese Aussage in unserem Hinterkopf klingeln. Das Zitat lautet:

Der Preis ist das, was du bezahlst. Der Wert ist das, was du erhältst.

Na klar. Es ist ein elementarer Klassiker, wenn es um das Investieren in Aktien geht. Wir kaufen eine Aktie zu einem Preis, der schwanken kann. Aber der zugrunde liegende Wert sollte im Idealfall größer sein. Ob Korrektur, erfolgreiches Investieren oder eben die Aussicht, dass ein Wert durch den Zinseszinseffekt zunehmen kann: Fast alles bezieht sich letztlich darauf. Die Unterscheidung zwischen Preis und Wert beim Investieren bleibt sehr elementar. Und wir können Warren Buffett alleine in diesem Kontext danken, dass er diese Aussage tätigte.

Aber die Bedeutungsdimension ist tiefgehender. Wir können diese Aussage eigentlich in jeder Lebenslage anwenden. Ob wir ein paar Schuhe oder ein Haus kaufen oder ob wir eine Dienstleistung in Anspruch nehmen … selbst wenn wir nur am Kiosk einen Kaffee erwerben. Wir bezahlen in jeder Lebenslage und bei jeder Kaufentscheidung einen Preis. Und wir sollten uns fragen, ob das, was wir erhalten, es wirklich wert ist. Gegebenenfalls können wir damit sparen oder bessere Investitionsentscheidungen treffen. So manches Mal und insbesondere bei großen Käufen wie zum Beispiel einer Immobilie oder einem Auto sollten wir auch überlegen: Kaufe ich etwas, das wirklich günstig vom Preis her ist und gemessen am Wert lukrativ?

Doch hört es selbst damit nicht auf. Die vielleicht wichtigste Bedeutungsdimension habe ich heute für den Schluss aufgehoben.

Wir zahlen einen Preis, selbst wenn wir nicht mit Geld bezahlen

Konsum, Investitionen und jede Transaktion haben einen Preis und einen Wert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das Schema wirklich auf alles anwenden können. So manches Mal eben auch auf die Dinge, die kein Preisschild besitzen. Ein Beispiel: Wie wir unsere Freizeit nutzen.

Eine Stunde vorm Fernseher kostet nix. GEZ, Strom und den Fernseher mal außer Acht gelassen. Der eigentliche Preis, den wir bezahlen, sind jedoch die Opportunitätskosten. Wir könnten diese Stunde nutzen, um ein Buch zu lesen, um uns weiterzubilden oder womöglich mit der Familie oder Freunden zu verbringen.

Opportunität und Opportunitätskosten haben daher immer einen Preis. Ob die Varianten einen Wert haben, das ist manchmal eine andere Frage. Aber es sind eben alle Dinge des Lebens, die wir mit dieser Aussage von Warren Buffett ergründen können und sollten, um bessere und weitsichtigere Entscheidungen zu treffen.

Das heißt übrigens nicht, dass wir Fernsehen, den Kaffee beim Bäcker oder ein teures Auto immer sein lassen müssen. Aber es bedeutet, dass wir uns die anregende Frage immer stellen sollten: Ist der Preis, den ich bezahle, es wert?

Der Artikel Lass Warren Buffett heute dein Leben verändern! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Aktienwelt360 2023