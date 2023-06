AKTIEN IM FOKUS: Chemiewerte schwach - Konjunktursorgen, BASF-Abstufung

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Am Ende des Stoxx-600-Sektortableaus hat am Montag der europäische Chemiesektor besonders kräftig nachgegeben. Händler verwiesen auf Konjunktursorgen am Markt. Zudem reduzierte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Prognose für das chinesische Wachstum und betonte die begrenzten Möglichkeiten zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Zyklische, von der Konjunkturentwicklung besonders abhängige Branchen notierten zum Wochenauftakt generell schwächer. Am frühen Nachmittag verlor der Chemiesektor mehr als zwei Prozent auf 1177 Zähler, er lag damit aber noch über der Unterstützung im Bereich knapp unter 1170 Punkten.

Belastend wirkte am Montag auch eine von der britischen Investmentbank HSBC gestrichene Kaufempfehlung für die Titel von BASF . "Die Erholung löst sich in Rauch auf", schrieb Analyst Martin Evans in einer aktuellen Studie zum Ludwigshafener Chemiekonzern. Er befürchtet eine Senkung der Jahresziele und erwartet Besserung nun erst 2024.

BASF rutschten zuletzt unter den größten Verlierern im Dax um 2,9 Prozent ab. Covestro sanken um 2,2 Prozent. Merck KGaA notierten 4,3 Prozent tiefer. Im EuroStoxx 50 zollten Air Liquide ihrem am Freitag erreichten Rekordhoch Tribut, mit minus 3,3 Prozent./ajx/edh/tih