Fraport gefragt, Etsy unter Druck, so geht es McDonalds und HelloFresh

Die schwache Eröffnung der Handelswoche setzt sich im DAX weiter fort. Der Index fiel direkt zum Handelsstart unter das Tief der EZB-Sitzung und versucht nun um 16.070 Punkte einen Boden zu bilden. Damit haben wir uns innerhalb von zwei Handelstagen knapp 400 Punkte vom Rekordhoch entfernt. Leitet sich hier eine tiefere Korrektur ein?

Darüber sprechen wir heute mit Nicolas Saurenz und greifen gleich mehrere Sentiment-Indikatoren auf, die sich in einem Extrembereich befinden.

Von der Aktienseite aus gibt es News zur Gepäckkoordination bei Fraport. Nicolas bringt persönliche Erfahrungen mit ein und freut sich sehr über diese Optimierungen. Der Aktienkurs auch, wie wir heute sehen und mittelfristig mit den Wachstumsdaten aus der Bilanz noch einmal verifizieren.

Eng verbunden mit Reisen ist auch das Thema "Fast Food". Der Weltmarktführer bei Schnellrestaurants, McDonalds, wächst weiter kräftig und hat mit einem Gameboy-Spiel jetzt erneut das junge Publikum im Blick. Diese Kunden dürften in Zukunft dann auch weiter zu den Produkten stehen und den Aktienkurs untermauern. Dieser stieg in diesem Jahr bereits um elf Prozent an.

Selber Kochen ist für viele kein Thema, zumindest nicht zwangsläufig mit HelloFresh. Auch hier spürt man die Inflation über steigende Preise und die sinkende Bereitschaft von Neukunden, diese Produkte öfters zu nutzen. Immerhin gibt es viele Rabatte und Gutscheine, die den Ertrag am Ende ebenfalls verwässern.

Vierter Wert in der Berichterstattung ist Etsy. Ist dort alles "handmade"? Eine Recherche von RTL zeigt viele Waren aus China an, was zwar die Vielfalt erhöht, aber nicht unbedingt am Zeitgeist der Plattform ausgerichtet ist. Wie stehen sich Bewertung und Umsätze gegenüber - und ist Etsy noch ein Wachstumswert?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den zweiten Handelstag dieser Woche.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.