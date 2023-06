Deutschland: Unverändert zum Handelsstart

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn wird der deutsche Leitindex 5 Punkte oberhalb des gestrigen XETRA-Schlusskurses von 16.111 Punkten getaxt - es zeichnet sich ein unveränderter Handelsauftakt ab, nachdem der Index zum Wochenstart zwei Tage in Folge gefallen war.

USA: Schwächer

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial verlor am Dienstag 0,72 Prozent auf 34 053,87 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen, hatte die Gewinne letztlich aber nicht halten können. Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich am Dienstag mit einem moderaten Minus von 0,09 Prozent auf 15 070,15 Punkte besser.

Asien: Durchwachsener Handelstag

An den asiatischen Börsen war das Gesamtbild am Mittwoch durchwachsen. Der japanische Nikkei 225 hob sich positiv ab, indem er zuletzt um 0,58 Prozent auf 33 644,33 Punkte stieg. In China zeigten sich die Anleger aber weiter unzufrieden mit den Maßnahmen, die das Land zum Anheizen der schleppenden Konjunktur ergreift. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor 0,76 Prozent auf 3894,48 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong toppte dies mit einem Abschlag von 2,1 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 49 (56) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET MENSCH & MASCHINE MIT 'BUY' - ZIEL 72 EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 24 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'

HSBC SENKT LANXESS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (43) EUR

JEFFERIES SENKT LANXESS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 28 (40) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 47 (49) EUR - 'HOLD'

METZLER SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 470 (550) EUR - 'BUY'

SOCGEN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 42 (60) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ADIDAS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 216 (148,40) EUR(dpa-AFX)