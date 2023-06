EQS-News: Scout24 SE: Hauptversammlung beschließt deutlich höhere Dividende und wählt zwei weitere Frauen in den Aufsichtsrat

EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Scout24 SE: Hauptversammlung beschließt deutlich höhere Dividende und wählt zwei weitere Frauen in den Aufsichtsrat Dividende von 1,00 Euro je Aktie liegt 18 % über Vorjahreswert

Zwei Mitglieder scheiden aus, zwei Nachfolgerinnen in den Aufsichtsrat gewählt – Frauenanteil im Aufsichtsrat steigt damit auf 50 %

Erneuerung der Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe München / Berlin, 22. Juni 2023 Die ordentliche Hauptversammlung der Scout24 SE fand heute zum ersten Mal seit drei Jahren wieder als Präsenzveranstaltung in München statt. Insgesamt waren dabei 81,47 % des stimmberechtigten Grundkapitals der Scout24 SE vertreten. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten zählten die um 18 % gesteigerte Dividende von 1,00 Euro je Aktie, die neuerliche Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe sowie die Neuwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder. Mit Maya Miteva und Sohaila Ouffata wurden zwei qualifizierte neue Mitglieder in den Scout24-Aufsichtsrat gewählt. Durch die Ernennung der beiden Kandidatinnen steigt der Frauenanteil im Aufsichtsrat auf 50 %. Die beiden ehemaligen Mitglieder, Christoph Brand und Peter Schwarzenbauer, legten ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zur Beendigung der am 22. Juni 2023 stattfindenden Hauptversammlung nieder. Beide neuen Aufsichtsratsmitglieder bringen einen hochrelevanten Bildungs- und Berufshintergrund mit, die den Aufsichtsrat als ein noch diverseres Gremium mit einem breiten Kompetenzspektrum aufstellen. Maya Miteva bringt als Immobilienexpertin langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche sowie ausgewiesene Expertise in den Bereichen M&A und Corporate Finance mit. Sohaila Ouffata hat langjährige Erfahrung im Bereich Venture Capital Investments sowie mit innovativen Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Diese neue Aufstellung kommt auch der Entwicklung von Scout24 zugute, während das Unternehmen in eine neue Marktphase eintritt. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. Die Aktionär:innen haben diese Tagesordnungspunkte sowie auch alle weiteren zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen. Lediglich der vorgelegte Vergütungsbericht wurde nicht mehrheitlich gebilligt. Der Vorstandsvorsitzende Tobias Hartmann unterstrich in seiner Rede die Vorteile des dreiseitigen Marktplatzes und des umfangreichen Produktportfolios für alle Marktteilnehmer:innen in einem stark veränderten Marktumfeld. „Unser dreiseitiger Marktplatz bringt Eigentümer:innen, Suchende und professionelle Kunden in einem vertrauenswürdigen Umfeld erfolgreich zusammen. Diese strategische Diversifizierung hat sich im abgelaufenen Jahr in einem sich verändernden Immobilienmarkt erneut als sehr widerstandsfähig erwiesen. Wir sind und bleiben die erste Anlaufstelle für unsere Kunden und Nutzer:innen. Wir werden die Digitalisierung und Vereinfachung von Immobilientransaktionen weitertreiben, um allen Marktteilnehmer:innen effizientere und nachhaltigere Transaktionen zu ermöglichen.“ Dr. Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 SE, erläuterte in seinem Redebeitrag die erneut sehr erfolgreiche finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns. Er zeigte auf, wie das leistungsstarke Produktportfolio das Wachstum in allen drei Geschäftssegmenten weiter vorantreibt. Die Investitionen der vergangenen drei Jahre führen darüber hinaus zunehmend zu wachsender Profitabilität – in Form steigender EBITDA-Margen. „Durch die Kombination einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung und dem Rückkauf eigener Aktien konnten wir zudem das Ergebnis und die Dividende je Aktie signifikant steigern und attraktive Renditen für unsere Aktionär:innen schaffen.“ Dr. Hans-Holger Albrecht, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, resümierte mit Blick auf die weiteren Zukunftsperspektiven: „Scout24 ist es gelungen, in einem veränderten Marktumfeld ein Rekordwachstum zu erreichen und weiter die Grundlagen für künftiges Wachstum zu schaffen. Nachhaltiges Wachstum wird durch nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. Scout24 hat auch in seinen ESG-Aktivitäten große Fortschritte erzielt. Die langfristige Steigerung der Diversität ist dabei ein wesentliches Element unserer Strategie, wie auch die heutigen Aufsichtsratswahlen unterstreichen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei meinen ehemaligen Aufsichtsratskollegen, Herrn Christoph Brand und Herrn Peter Schwarzenbauer, für ihr Engagement für Scout24 in den vergangenen Jahren bedanken.“ Gegenstand der Beschlussfassung waren folgende Tagesordnungspunkte*: TOP 2: Gewinnverwendung – Ausschüttung einer Dividende TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats TOP 5: Bestellung des neuen Abschlussprüfers (PWC) TOP 6: Billigung des Vergütungsberichts TOP 7: Wahlen zum Aufsichtsrat TOP 8: Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien TOP 9: Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen TOP 10: Satzungsänderung betreffend virtuelle Hauptversammlungen TOP 11: Änderung von § 4 der Satzung zu Eintragungen im Aktienregister zur Anpassung an ein neues Gesetz *Hierbei handelt es sich um eine verkürzte Darstellung der vorgeschlagenen Beschlussinhalte. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie ergänzendes Material zur Hauptversammlung sind auf der Webseite der Scout24 SE unter www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit rund 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich mehr als 3 Millionen Nutzer:innen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen. Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden. Die von Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind jeweils an entsprechender Stelle in den Finanzberichten definiert. Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen, Reorganisationen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24. Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.

