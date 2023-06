Dan Niles im Interview | Seine Erfolge mit Meta und warum NVIDIA attraktiv bleibt.

In meinem Interview mit Dan Niles spreche ich mit dem bekannten Tech-Investor über die Internet-Blase der End-90er, und über die Parallelen zum heutigen Boom und Hype bei den KI-Werten. Als viele Anleger die Aktien von META noch gemieden haben, setzte der Gründer des Satori Fund auf ein Comeback. Niles erklärt, warum er weiterhin auf NVIDIA setzt, Chancen bei Oracle und Intel sieht, bei IBM aber auf Abstand bleibt.



00:00 - Einleitung

01:03 - Déjà-vu? | KI: Game Changer für Wirtschaft?

02:06 - KI in Bezug auf Aktien | Persönlicher Werdegang

05:30 - Erfahrungen, die deine Anlagestrategie geprägt haben

07:20 - Erfolg und Niederlagen mit META

08:45 - Umgang mit Gegenwind | Taktischer Anleger?

11:18 - Hauptgrund für erwartete Rezession

12:55 - Chancen außerhalb des Tech-Sektors

13:50 - KGVs auf den S&P zu hoch

14:30 - Big Tech stellt auch eine Gefahr dar

16:10 - NVIDIA im Grunde preiswert

17:10 - Intel wird unterschätzt

18:02 - IBM bleibt schwierig

19:35 - Voraussetzung für mehr Optimismus?

20:48 - KI-Akteure in Europa | Arm Börsengang im Fokus

22:15 - KI-Aktien: Hype oder berechtigter Boom?

23:31 - KI-Regulation: Auswirkungen auf die Branche

24:24 - KI: Auswirkungen auf Produktivität und Inflation

25:20 - Vergleich: dot.com-Blase mit aktuellem Umfeld

26:40 - Tech-Industrie: ein Minenfeld? | Risiko für Aktienmarkt

27:45 - Kann KI den Aktienmarkt vorhersagen?

