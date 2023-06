EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG: Ergebnisprognose für 2023 angehoben – Neugeschäftsprognose reduziert

EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ALBIS Leasing AG: Ergebnisprognose für 2023 angehoben – Neugeschäftsprognose reduziert



27.06.2023 / 13:39 CET/CEST

Hamburg, 27. Juni 2023. Das Neugeschäft der ALBIS Leasing AG (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, wird für das Geschäftsjahr 2023 hinter den Erwartungen zurückliegen. Aufgrund aktueller Erkenntnisse passt die ALBIS die Neugeschäftsprognose auf EUR 80 bis 90 Mio. im Vergleich zu vormals EUR 90 bis 100 Mio. an. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die anspruchsvolle makroökonomische Wirtschaftslage. Hinzu kommen im E-Bike-Segment witterungsbedingt eine gegenüber Vorjahr deutlich reduzierte Nachfrage und daraus resultierende Preissenkungen im gesamten E-Bike-Markt. Im Segment der EDEKA-Kaufleute macht sich eine spürbare Investitionszurückhaltung mit gleichlaufendem Rückgang des Neugeschäftsvolumens bemerkbar. Im Handelssegment erwartet die ALBIS trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ein stabiles Neugeschäftsvolumen auf Vorjahresniveau. In Summe geht die ALBIS von leicht verbesserter Profitabilität aus. Gleichzeitig erwartet die ALBIS ein Konzernergebnis nach IFRS, das mit EUR 2,8 bis 4,0 Mio. deutlich über dem zuvor veröffentlichten Prognoserahmen von EUR 1,5 bis 2,8 Mio. liegen wird. Die Prognose für das HGB-Ergebnis wurde von EUR 1,5 bis 2,8 Mio. auf EUR 3,3 bis 4,5 Mio. angehoben. Diese Entwicklungen resultieren vorwiegend aus einer deutlichen Steigerung der operativen Erträge. Hierbei wirkt sich eine positiver als erwartete Entwicklung des Zinsergebnisses aus – u. a. getrieben durch gestiegene Erträge aus dem Leasinggeschäft sowie Effekte aus der Umfinanzierung beziehungsweise dem Abschluss von Refinanzierungslinien. Im HGB-Ergebnis wirken geringere Provisionseffekte zusätzlich positiv. Des Weiteren führt die effiziente und stabile Kostenbasis bei konstanten Personalkosten sowie einer Reduktion der Sachkosten schneller zu sichtbaren Effekten als angenommen. Ein weiterer ergebniserhöhender Aspekt ist die anhaltend gute und damit besser als erwartete Risikolage der ALBIS. Die ALBIS erwartet mit der angepassten Ergebnisprognose nun ein gutes dividendenfähiges Ergebnis.



