Walgreens Boots Alliance unter Druck nach Gewinnwarnung

Die Anteilsscheine der international agierenden Apothekenkette (Fokus ist USA und Großbritannien) Walgreens Boots Alliance kommen im vorbörslichen Handel unter massiven Verkaufsdruck nach einer Gewinnwarnung.

Walgreens Boots Alliance Inc. verfehlte im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD die Analystenschätzungen von 1,08 USD, der Umsatz lag mit 35,4 Mrd. USD über den Erwartungen von 34,24 Mrd. USD

Im Zuge der Quartalszahlen senkte das Unternehmen zudem die Prognose für den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr von 4,45 bis 4,65 USD auf 4,00 bis 4,05 USD.

Offenbar sind US-Konsumenten beim Konsum eher zurückhaltend, deswegen die Prognosesenkung:

The fourth quarter is expected to be negatively impacted by a higher effective tax rate, shifting U.S. consumer spending with heightened macro pressures, and the impact of a weaker respiratory season for both U.S. Retail Pharmacy and U.S. Healthcare.