Gold - Aktien-Gold-Strategie mit Pfiff

Die Suche nach einem Stabilitätsanker für das Portfolio ist also absolut nachvollziehbar. Möglicherweise drängt diese Frage 2023 sogar besonders. Das liegt an verschiedenen saisonalen Rahmenbedingungen. Traditionell betrachten wir in unserem Jahresausblick den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus. Beide Verlaufsmuster legen eine Schwächephase im Sommer nahe, die uns 2023 zu der Mahnung „meide die Mitte“ veranlasste. In die gleiche Kerbe schlägt das Verlaufsmuster des DAX® in starken Aktienjahren. Was also tun, um das Portfolio vor einem heißen Sommer zu schützen? Zum Abschluss möchten wir eine simple Handelsstrategie vorstellen, die im August und September auf den Goldpreis sowie im Rest des Jahres auf den DAX® setzt. Im Backtest seit Beginn des Jahrtausends liefert diese simple Portfolioallokation ein absolut überzeugendes Ergebnis. So werden aus 1 EUR über die vergangenen 23 Jahre bis zum 30. Mai 2023 9,49 EUR – mehr als die 4-fache DAX®-Performance. 16 der vergangenen 23 Jahre konnte die kombinierte DAX®-Gold-Strategie dabei im Plus abschließen, was zu einer Trefferquote von fast 70 % führt. Es muss also nicht immer ein komplexer Handelsansatz sein. Vielmehr wohnt oftmals im klassischen „keep it simple“ ein besonderer Charme.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.