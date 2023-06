Indizes Teil 2: Die Stars der Aktienwelt

Ein Überblick über die wichtigsten Aktien-Indizes der Börse.

Letzte Woche haben wir erklärt, was hinter dem Finanzbegriff Index steckt, wie diese Wertpapierlisten sich zusammensetzen und was sich daraus ableiten lässt. Diese Woche stellen wir dir eine Übersicht der bekanntesten Aktienindizes weltweit vor.

Kontinentale und globale Indizes

Geht es um die Geldanlage in ETFs, ist früher oder später vom MSCI World die Rede. Der Index gewichtet nach Marktkapitalisierung. Aktuell sind 1.506 Unternehmen im Index vertreten. Auch wenn der MSCI World so klingt, als würde er Börsennotierungen weltweit berücksichtigen, fließen nur 23 Industrieländer ein. Kritiker bemängeln zudem, dass der Index sehr viele US-Titel enthält: Mehr als zwei Drittel des Vermögens stecken in Aktien aus den USA. Europa macht derweil nur rund 18 Prozent aus, Japan ist mit 6,28 Prozent das gewichtigste asiatische Land im Index.

Das MSCI-World-Pendant für Schwellenländer ist der MSCI Emerging Markets. Der Index listet aktuell 1.377 Aktien von Unternehmen aus 24 Schwellenländern. Die meisten davon kommen derzeit aus China (29 Prozent), Taiwan (16 Prozent) und Indien (14 Prozent). Der europäische Markt wird häufig am Stoxx Europe 600 festgemacht – dem Index der 600 größten Börsennotierungen innerhalb Europas. Auch der Euro Stoxx 50 ist häufig im Gespräch, er konzentriert sich aber nur auf Unternehmen aus dem Euroraum.

Die US-Stimmungsmaße

Aus den USA sind gleich drei Indizes interessant. Das Urgestein unter ihnen ist der Dow Jones Industrial Average. Er wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts erfunden und im Jahr 1928 in seiner heutigen Form etabliert. Der Dow Jones Industrial Average, der häufig auch nur Dow Jones genannt wird, umfasst 30 bedeutende US-Aktien. Es ist ein preisgewichteter Index, ein Komitee des „Wall Street Journal“ entscheidet regelmäßig über seine Zusammensetzung.

Aktuell sind im Portfolio beispielsweise Schwergewichte wie Apple, Coca-Cola und Microsoft. Andere US-Börsenstars wie Amazon, Alphabet, Meta (Facebook) und Tesla sind derzeit nicht Teil des Index. Die Begründung: Ihre hohen Börsenkurse würden den preisgewichteten Index verzerren, so wurde auch Apple erst nach einem Aktiensplit im Jahr 2014 aufgenommen.

Anders läuft es im Gegenstück, dem breiteren S&P 500. Dort finden sich alle genannten Titel – von Amazon bis Tesla. Kein Wunder: Der Index listet die 500 größten börsennotieren US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Zusammengerechnet sollen die enthaltenen Titel 75 Prozent der gesamten US-Börsenkapitalisierung ausmachen – ein großer Teil der US-Aktien ist also auch im Index vertreten. Der IT-Sektor macht mit 28 Prozent der größten Branchenanteil am Index aus.

Beim Nasdaq 100 ist die Tech-Gewichtung sogar noch stärker. Der Index umfasst die 100 größten Aktien, die an der US-Börse NASDAQ gelistet sind. Da dort viele Tech-Firmen notieren, wird die NASDAQ auch als Tech-Börse bezeichnet – der Index entsprechend als Tech-Index. Geht es in den Nachrichten um die Tech-Branche, wird deshalb häufig der Nasdaq 100 als Stimmungsbarometer herangezogen.

Der japanische Dow Jones und Hongkongs Leitindex

Der Nikkei 225 gilt als Leitindex Japans und ist ebenso wie der Dow Jones ein preisgewichteter Index. Er berücksichtigt 225 wichtige japanische Aktienunternehmen, die Wirtschaftszeitung Nihon Keizai Shimbun überprüft die Indexzusammensetzung jährlich. Ebenfalls sehr bedeutend im asiatischen Raum ist der Hang-Seng-Index, der Leitindex Hongkongs. Der Hang Seng richtet sich nach der Marktkapitalisierung, er umfasst die 50 größten Unternehmen der Hongkonger Aktienbörse.

Gut zu wissen:

• Der MSCI World ist sehr US-lastig – mehr als zwei Drittel des Vermögens stecken in Aktien aus den USA.

• Die meisten Indizes sind etwas jünger als der Dow Jones. Der MSCI World beispielsweise wurde 1969 das erste Mal veröffentlicht, damals noch zum Startwert von 100 Punkten. Du willst wissen, wie viele Punkte der MSCI World heute hat? Den Kurs findest du hier auf Onvista.de.