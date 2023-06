MTU Aero Engines: Warum die Aktie trotz der hohen Bewertung interessant ist

Die Airlinebranche hatte es in den letzten Jahren alles andere als einfach. Insbesondere die Reisebeschränkungen zahlreicher Länder haben der Branche die Geschäfte vermiest. Inzwischen ist das alles längst vergessen und die Airlines können sich wieder über gut gefüllte Flugzeuge freuen. Davon profitieren auch die Hersteller der Triebwerke. Unternehmen wie MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) haben genügend Orders für mehrere Jahre und melden steigende Umsätze und Gewinne.

Kein Wunder also, dass sich die MTU-Aktie schon wieder ihrem Vorkrisenniveau annähert. Trotzdem könnte die Aktie jetzt aber eine interessante Investition sein.

MTU meldet stark steigende Umsätze

Tatsächlich gibt es sogar einige Punkte, die die MTU-Aktie interessant machen. Beispielsweise hat die Krise der letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt, wie stabil das Geschäftsmodell des Konzerns ist. Denn während weltweit zahlreiche Fluggesellschaften ums Überleben kämpften und riesige Verluste verbuchen mussten, war MTU in jedem Jahr der Pandemie hochprofitabel.

Selbst im Geschäftsjahr 2020 ist der Umsatz nur um 14 % gefallen. Der Nettogewinn ist zwar um knapp 70 % eingebrochen, aber unter diesen Umständen ist ein Gewinn von 147 Mio. Euro ein fantastisches Ergebnis.

Im letzten Jahr ist MTU dann auch schon wieder dem Vorkrisenniveau sehr nahe gekommen. Beim Umsatz konnte man mit 5,3 Mrd. Euro sogar schon wieder die Zahlen des Jahres 2019 übertreffen. Der Nettogewinn ist immerhin schon auf 333 Mio. Euro oder 6,06 Euro je Aktie geklettert. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Nettogewinn bei 488 Mio. Euro oder 8,46 Euro je Aktie.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat das Geschäft aber noch mal einen kräftigen Schub bekommen und MTU ein Rekordquartal beschert. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um weitere 31 % auf 1,54 Mrd. Euro geklettert. Der Nettogewinn ist sogar um 150 % auf 134 Mio. Euro in die Höhe gesprungen.

Alle Zeichen stehen auf Wachstum

Und auch im gesamten Geschäftsjahr rechnet MTU mit einem kräftigen Wachstum. Nach aktuellem Stand soll der Umsatz auf bis zu 6,3 Mrd. Euro steigen. Die Gewinnmarge soll gleichzeitig stabil bleiben. Dadurch wird der Gewinn ähnlich stark steigen wie der Umsatz.

Leider ist die Aktie auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres sicherlich kein Schnäppchen mehr. Denn aktuell kostet eine Aktie 235 Euro (Stand: 27.06.2023). Man zahlt also aktuell fast das 40-Fache des Jahresgewinns für einen Anteilsschein. Aber das Geschäft dürfte in den nächsten Jahren weiter kräftig wachsen. Zwar ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Aktienkurs innerhalb der nächsten Wochen oder Monate verdoppeln wird.

Aber langfristig betrachtet stimmen die Aussichten und die Profitabilität. Das starke Geschäft macht die Aktie insgesamt zu einem Kandidaten, den man sich bei einem Kursrückgang gerne ins Depot legt und dann einfach für viele Jahre liegen lässt.

