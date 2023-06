EQS-Adhoc: EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN

EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN



29.06.2023 / 17:45 CET/CEST

Nürnberg, 29.06.2023 – Der Vorstand der Exasol AG („Exasol" oder die „Gesellschaft", ISIN DE000A0LR9G9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals durchzuführen. Das bestehende Grundkapital der Exasol AG in Höhe von EUR 24.438.870 soll durch Ausgabe von bis zu 2.443.887 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden, was einem Anteil am Grundkapital von rund 10% entspricht. Der Bruttoemissionserlös soll rund EUR 7 Millionen betragen (die „Kapitalerhöhung"). Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens die Anzahl der neuen Aktien und den Platzierungspreis festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös bekannt geben. Dies wird für den 30. Juni 2023 erwartet. Mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich dazu entschieden, begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu erwerben. Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 04. Juli 2023 erfolgen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinator. Exasol Investor Relations Kontakt Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

Um eine zeitlich marktgerechte Auslieferung an die Investoren zu gewährleisten, wurde eine Aktienleihe vereinbart, aus der die Lieferung der Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt.



