JPMorgan Chase plant Erhöhung der Dividende

Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) will die Quartalsdividende ab dem dritten Quartal 2023 von 1,00 US-Dollar auf 1,05 US-Dollar erhöhen, wie der Konzern am Freitag nach Börsenschluss an der Wall Street mitteilte.

Neben JPMorgan wollen auch Wettbewerber wie Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup oder Morgan Stanley nach Bekanntgabe der Ergebnisse des jährlichen Stresstests durch die Fed mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Auf das Gesamtjahr gerechnet sollen künftig 4,20 US-Dollar ausgeschüttet werden. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,89 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 145,44 US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022).

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023 erzielte die größte amerikanische Bank einen Nettoumsatz von 38,35 Mrd. US-Dollar nach 30,72 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits Mitte April berichtet wurde. Der Gewinn betrug 12,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,28 Mrd. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 14. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,46 Prozent im Plus (Stand: 30. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 419,14 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de