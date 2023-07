Trading-Chance Biogen: Eine Chance, um Long nachzusetzen

Werbung

Als das US-Biotechunternehmen Biogen Ende September 2022 immense Fortschritte bei Alzheimer-Wirkstoffen meldete, machte die Aktie einen Riesensatz von über 40 Prozent. Anfang Juni empfahl eine US-Expertenkommission einen frühzeitigen Einsatz des Medikaments. Das bedeutet für Biogen immense Gewinnperspektiven. Zugleich hat die Aktie in den letzten Wochen korrigiert und eine markante Unterstützung erreicht: Da ließe es sich überlegen, den hier am 14.3. vorgestellten Long-Trade auszubauen oder neu einzusteigen.

Die Alzheimer-Krankheit ist ein weltweit wachsendes Problem. Effektive Wirkstoffe zu entwickeln, die den Verlauf bremsen oder sogar stoppen können, ist daher mit einem immensen Marktpotenzial verbunden. Aber in den vergangenen Jahren gab es einige Enttäuschungen. Biogens „Aduhelm“ wurde mittlerweile wieder vom Markt genommen, Roche und MorphoSys erlitten bei ihrer Arbeit einen herben Rückschlag. Umso begeisterter zeigte man sich, als Biogen im letzten Herbst einen Erfolg melden konnte. Dieses Medikament namens Leqembi wurde bereits im Januar vorläufig in den USA zugelassen. Und gerade erst am 9. Juni empfahl eine US-Expertenkommission die endgültige Zulassung des Wirkstoffs, eine Empfehlung, der die US-Arzneimittelbehörde FDA normalerweise folgt.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs

Wichtig für die Perspektive der Aktie ist, dass Biogen als einer der Veteranen der Biotech-Branche keineswegs allein auf dieses neue Medikament angewiesen ist. Biogen arbeitet seit vielen Jahren tief in den schwarzen Zahlen, d.h. Leqembi verbessert zwar die Umsatz- und Gewinnperspektive, ist aber nicht das einzige Standbein. Wäre es so, wäre ein Trade in dieser Aktie sehr riskant. Hier jedoch steht man vor grundsoliden Kennzahlen:

Für 2023 erwarten die Experten zwar einen Gewinn pro Aktie, der etwas unter dem des Jahres 2022 liegt. Aber 2022 war ein sehr starkes Jahr gewesen. Zudem sieht man in Analystenkreisen für die kommenden Jahre weiter ansteigende Gewinne. Dabei läge die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis bereits für den gedrückten 2023er-Gewinn nur um die 20, angesichts des für die kommenden Jahre erwarteten und auch durchaus realistischen, weiteren Wachstums ist das eher günstig. Was auch die Experten so sehen, denn deren durchschnittliches Kursziel für die Biogen-Aktie liegt derzeit mit 336 US-Dollar deutlich über den aktuellen Kurs.

Mit dem Test der 200-Tage-Linie wäre Biogen „auskorrigiert“

Die oben erwähnte Meldung über die voraussichtliche, endgültige Zulassung von Leqembi führte zu einem Test des vorherigen, im Mai erzielten Jahreshochs. Dort setzten Abgaben ein, aber das ist durchaus nachvollziehbar. Das war „selling on good news“, denn da lagen die guten Nachrichten erst einmal auf dem Tisch, so dass man als Long ausgerichteter Trader ein paar Gewinne mitnahm. Aber bald steht der nächste Termin an, der Neues bringen wird: Am 25. Juli werden die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet. Die könnten gut ausfallen, der Ausblick auf das laufende Quartal und das Gesamtjahr ebenso. Gut möglich, dass man daraufhin wieder vorkauft, denn aus chart- und markttechnischer Sicht wäre der Boden dafür bereitet.

Sie sehen im Chart, dass Biogen eine ordentliche Korrektur absolviert hat. Die Markttechnik wäre jetzt überverkauft und böte somit Spielraum nach oben … und aus charttechnischer Sicht böte die jetzt erreichte, wichtige 200-Tage-Linie eine solide Basis für neue Käufe. Eine interessante Gelegenheit, um den am 14.3. an dieser Stelle vorgestellten Long-Trade auszubauen oder jetzt neu auf der Long-Seite aktiv zu werden, zumal diese Konstellation einen relativ engen Stop Loss erlaubt.

Ein Long-Trade unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 225,799 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,37. Den Stop Loss würden wir bei 269 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,09 einem Kurs von ca. 3,92 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Biogen lautet HG5TBL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 311,88 US-Dollar, 319,76 US-Dollar

Unterstützungen: 281,64 US-Dollar, 274,90 US-Dollar, 254,80 US-Dollar, 250,31 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Biogen

Basiswert Biogen WKN HG5TBL ISIN DE000HG5TBL8 Basispreis 225,799 US-Dollar K.O.-Schwelle 225,799 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,37 Stop Loss Zertifikat 3,92 Euro

