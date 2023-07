ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für SAP auf 135 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Fundamental gesehen sei in der europäischen Softwarebranche alles intakt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer guten Kursentwicklung im zweiten Quartal sehe er kurzfristig aber nur noch reduziertes Kurspotenzial für die Sektorwerte. Bei SAP bleibe der Investmentansatz für die kommenden Jahre aber attraktiv. Im zweiten Quartal seien die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr für die Walldorfer mühelos erreichbar./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 04:10 / GMT

