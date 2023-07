HEIDELBERG MATERIALS - Im Abwärtssog

Heidelberg Materials - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 68,760 € (XETRA)

Die letzte große Aufwärtsbewegung der Heidelberg-Materials-Aktie startete Mitte März bei 61,66 EUR und trieb den Wert zuletzt sogar über das Zwischenhoch aus dem September 2021 bei 74,50 EUR an. Doch direkt im Anschluss an den Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte eine steile Verkaufswelle ein, die den Wert unter die übergeordnete, bis Oktober 2022 zurückreichende Aufwärtstrendlinie und die Oberseite einer Tradingrange aus dem April und Mai drückte.

Erholung stoppt den Abverkauf nicht

Aktuell versuchen die Käufer einen Boden im Bereich des letzten Tiefs bei 66,66 EUR auszubilden. Es ist zwar zunächst mit einer Erholung zu rechnen, die jedoch im Bereich der Oberseite der früheren Tradingrange im bei rund 71,00 EUR wieder enden dürfte. Im Anschluss wäre aufgrund der schieren Wucht des bisherigen Abverkaufs mit einem Bruch der Unterstützung bei 66,64 EUR und Abgaben an den EMA 200 bei 63,50 EUR zu rechnen. Sollte die Aktie von Heidelberg Materials dort nicht dynamisch nach Norden drehen, sind weitere Abgaben an den Supportbereich von 58,48 bis 59,48 EUR zu erwarten. Hier sollte der Aufwärtstrend allerdings in eine neue Runde gehen.

Bullisch wäre aktuell ohnehin erst ein Ausbruch über das Verlaufshoch bei 75,96 EUR. Im Anschluss könnte die Aktie jedoch bis an das Widerstandsgebiet um 81,70 EUR steigen.

HeidelbergCement Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)