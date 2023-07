Trading-Chance Nasdaq 100: Kreuzwiderstand erreicht … langsam könnten die Bären zurückkommen

Werbung

In der Spitze ist der Nasdaq 100-Index seit dem Schlusskurs des Jahres 2022 bereits 40 Prozent gestiegen. 11 Prozent fehlen noch bis zum Rekordhoch vom November 2021. Damit haben die Trader ein Best Case-Szenario eingepreist, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit von Woche zu Woche sinkt: Eine Trading-Chance Short.

Zur Abrechnung der Juni-Futures und -Optionen an der Terminbörse am 16. Juni hatte der Nasdaq 100 das untere Ende der Widerstandszone 15.285 zu 15.509 Punkte erreicht, der letzten Charthürde vor dem Rekordhoch, des im November 2021 bei 16.765 Punkten erzielt wurde. Danach setzte zwar eine moderate Konsolidierung ein. Aber zum Halbjahresultimo war der Index wieder dort angekommen. Und bislang hält er sich dort wacker, könnte also jederzeit nach oben ausbrechen und die letzte Widerstandslinie in Form des bisherigen Rekordhochs angehen. Es könnte indes auch ganz anders kommen.

Die „Magnificent Seven“: Jetzt noch Segen, aber es könnte jederzeit zum Fluch werden

Wenn man sich die Performance der 100 Einzelwerte des Index seit dem 30.12.2022 ansieht, stellt man fest, dass es vor allem drei dieser 100 Aktien sind, die für den beeindruckenden Kursanstieg des Nasdaq 100 verantwortlich sind: Nvidia, Meta und Tesla. Deren Kursgewinne von 191, 141 und 123 Prozent in kaum mehr als einem halben Jahr haben den gesamten Index nach oben gezogen. Platz vier in der Performance-Liste wäre Palo Alto Networks mit „nur“ 78 Prozent. Diese drei Aktien gehören zu den sogenannten „Mega Blue Chips“: Indexschwergewichte, Publikumslieblinge und Teil einer Gruppe von sieben Nasdaq 100-Aktien dieser Kategorie, die man aktuell „Magnificent Seven“ nennt. Problem:

Diese drei Aktien hatten schon vorher großes Gewicht im Index, durch diese Kursexplosionen ist es nur noch größer geworden. Zugleich ist bei allen bereits ein „Super-Best-Case-Szenario“ eingepreist, d.h. das Enttäuschungspotenzial ist immens und stellt für den Index an sich eine brennende Lunte dar.

Wenn man sich überlegt, dass in diese drei Schwergewichte schon extrem viel Positives eingepreist ist, obgleich die Rahmenbedingungen für die Gesamtwirtschaft negativ sind, wird klar, dass jetzt andere Index-Werte nachziehen und die Zugpferd-Rolle übernehmen müssten, um den Nasdaq 100 noch höher zu tragen. Aber das wäre mit Blick auf die hohen Erwartungen der Trader angesichts der kniffligen Wirtschaftslage nicht gerade zwingend.

Massiver Kreuzwiderstand erreicht

Zu dieser Problematik eines Index, der bereits viel Positives eingepreist hat, während man vermuten darf, dass wenig davon wirklich Realität wird, kommt die charttechnische Gemengelage. Wir sehen im Chart, dass der Nasdaq 100 nicht nur an dieser Widerstandszone 15.285 zu 15.509 Punkte sitzt, sondern auch an der oberen Begrenzungslinie des zu Jahresanfang etablierten Aufwärtstrendkanals. Diesen hatte er mit der Zugkraft der Terminmarkt-Abrechnung Mitte Juni zwar kurz überboten, konnte den Ausbruch aber nicht halten.

Quelle: marketmaker pp4

Man sollte zwar einkalkulieren, dass das bullische Lager versucht, die Flucht nach vorne anzutreten und den Nasdaq 100 über diesen Kreuzwiderstands-Bereich hinaus zieht. So etwas kommt gerade in einem bärischen Umfeld durchaus vor, und sei es nur, damit die großen Adressen in einen letzten Kaufimpuls hinein dann ihre eigenen Positionen besser losschlagen können. Aber grundsätzlich sehen wir jetzt eine Gemengelage, in der die Luft nach oben dünn, die nach unten aber beträchtlich wäre. Für risikofreudige Trader eine spannende Basis für einen Short-Trade.

Ein antizyklischer Trade setzt auf das Platzen der Bullen-Träume

Wir stellen Ihnen für einen Short-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 17.814,59 Punkten, woraus sich ein Hebel von 5,4 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 15.800 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0960 einem Kurs von ca. 18,20 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet TT75VQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 15.285 Punkte, 15.509 Punkte, 16.765 Punkte

Unterstützungen: 13.721 Punkte, 13.490 Punkte, 12.427 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN TT75VQ ISIN DE000TT75VQ9 Basispreis 17.814,59 Punkte K.O.-Schwelle 17.814,59 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 5,4 Stop Loss Zertifikat 18,20 Euro

