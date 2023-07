IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets informiert über weitere Investition in SpaceX und Aktuelles aus dem Unternehmen

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets informiert über weitere Investition in SpaceX und Aktuelles aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia - 11. Juli 2023 / IRW-Press / - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) (Neptune oder das Unternehmen), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, gibt mit Freude sein jüngstes Investment in Höhe von zusätzlich 250.000 USD in die Firma SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) bekannt. Neptune hält nun über ein Drittunternehmen rund 26.770 Aktien von SpaceX.

SpaceX ist ein amerikanischer Raumfahrttechnik-Hersteller und Anbieter von Weltraumtransporten und Satellitenkommunikation. SpaceX wurde im Jahr 2002 von Elon Musk gegründet mit dem Ziel, die Kosten von Weltraumtransporten zu senken und die Besiedelung des Planeten Mars zu ermöglichen.

Neptune ist über ein nahestehendes Unternehmen, für das der Fremdvergleichsgrundsatz gilt, an SpaceX beteiligt. Die Fortschritte, die SpaceX seit unserer ersten Beteiligung im Juli 2022 erzielt hat, stimmen uns sehr optimistisch. Sie reichen von der Sicherung zusätzlicher Regierungsaufträge in Höhe von bis zu 100 Millionen USD für die Raumfahrt bis hin zum Satelliteninternetdienst Starlink und seiner unschätzbaren Bedeutung während des Ukraine-Konflikts und auf der ganzen Welt. Es freut uns sehr, dass wir unsere Aktionäre nun noch mehr an einer der aufregendsten Chancen unserer Zeit teilhaben lassen können. Mit dieser Beteiligung können wir unsere Bilanz weiter diversifizieren und gleichzeitig von zusätzlichen Marktchancen profitieren, erklärt CEO & President Cale Moodie.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Neptune freut sich, den Aktionären im Vorfeld der in den nächsten drei Wochen anstehenden Veröffentlichung der Finanzdaten für das dritte Quartal ein kurzes Finanz-Update zu geben. Neptune verfügt über ein Anlagevermögen von rund 40 Millionen Dollar, ist schuldenfrei und hat einen soliden Kassenbestand von rund 11 Millionen Dollar. Die hervorragende Finanzlage des Unternehmens stellt sicher, dass keine unmittelbare Kapitalbeschaffung erforderlich ist. Neptune hält derzeit 257 Bitcoins (BTC) offline (im Cold Storage) sowie weitere 64 BTC an Forderungen gegenüber Genesis und Celsius gemäß Chapter 11 (Insolvenzrechtsgesetz).

Das Unternehmen wird ein detaillierteres Finanz-Update vorlegen, wenn Ende Juli 2023 die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht werden.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und ein führender Anbieter von Kryptowährungs- und Blockchain-Infrastrukturunternehmen mit operativen Betriebsaktivitäten im gesamten Ökosystem für digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentralem Finanzwesen (DeFi) und andere zugehörige Blockchain-Technologien.

FÜR DAS BOARD:

Cale Moodie, President & CEO

Neptune Digital Assets Corp.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Abschlussprüfer, die die verbleibenden Prüfungspunkte in Bezug auf die jährlichen Einreichungen abschließen; die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

