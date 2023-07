Trading-Chance Zalando: Diese „Schlepptau-Rallye“ könnte die Bären anlocken

Werbung

Manche haben trotz Inflation noch genauso viel Geld übrig wie zuvor, viele aber nicht. Zugleich werden Kredite immer teurer. Das drückt auf Umsatz und Gewinnmarge im Einzelhandel, auch bei den Onlinehändlern. Wenn eine Aktie wie Zalando in einem solchen Umfeld und ohne eigene Nachrichten einen Satz von gut über zehn Prozent nach oben macht, lohnt es, genauer hinzusehen. Heraus kommt eine Trading-Chance Short für risikofreudige Trader.

Es waren keine Nachrichten von Zalando, die diesen Kurssprung ausgelöst hat, welcher die Aktie am frühen Nachmittag um knapp zwölf Prozent nach oben katapultierte, sondern Bilanzdaten des Branchenkonkurrenten About You. Die hatten im am 31.5. beendeten, ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2023/2024 besser abgeschnitten als allgemein erwartet. Die Schlussfolgerung: Wenn es dort besser läuft, muss es auch bei Zalando besser gelaufen sein. Ist das sicher?

Gute Zahlen der Konkurrenz sind kein tragfähiges Fundament für eine Wende

Grundsätzlich nein. Zumal das Erreichen eines kleinen, operativen Gewinns bei About You einige Haare in der Suppe aufweist. Der Gesamtumsatz stieg trotz Inflation nicht einmal ein Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und auch, wenn die Margen hier weniger negativ waren wie ein Jahr zuvor, so hatte eine Halbierung der Marketingkosten um gut 50 Millionen doch einen entscheidenden Anteil an den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. Hinzu kommt eine deutliche Verringerung der Mitarbeiterzahl. Und unter dem Strich, als Betriebsergebnis, bleib dennoch ein Verlust. Das war also kein Resultat auf Basis von Wachstum, sondern eines Sparkurses. Und auch, wenn Zalando ähnliche Zahlen abliefern sollte, wenn die dann am 3. August kommen:

Eine echte Aufwärtswende gelingt nicht, wenn man ohne Wachstum die Verluste durch Sparen reduziert, es muss wirklich etwas vorangehen. Und dafür ist das derzeitige Umfeld nicht gerade ideal. Die Analysten trauen der Zalando-Aktie zwar momentan im Schnitt 40 Euro zu. Aber da hinkte man dem Abstieg des Wachstums und der Gewinne von Anfang an hinterher. Und die bislang letzten Quartalsergebnisse des Online-Händlers, die am 4. Mai vorgelegt wurden, waren zwar weniger miserabel als befürchtet, waren aber trotzdem der Ausgangspunkt des bislang jüngsten Baisse-Impulses zwischen Anfang Mai und Mitte Juni.

Hoffnungsrallye, Dominoeffekt … und all das im Abwärtstrend: Die Bären dürften sprungbereit sein

Eine Aktie blind und womöglich noch unlimitiert zu kaufen, weil ein anderes Unternehmen der Branche (nur auf den ersten Blick) starke Ergebnisse abgeliefert hat, ist ohnehin eine wacklige Angelegenheit. Tut man das, während, wie bei Zalando der Fall, ein intakter Abwärtstrendkanal existiert, erst recht. Dabei könnte die Aktie eine Art Dominoeffekt mit begrenzter Reichweite heute zusätzlich befeuern, denn:

Der Chart zeigt, dass die Aktie das Juni-Tief vergangene Woche gehalten hatte. Das dürfte schon einige Bären dazu gebracht haben, über das Eindecken ihrer Leerverkäufe nachzudenken, immerhin ließ sich da einiges an Gewinn einstreichen. Mit der „Schlepptau-Reaktion“ auf die About You-Quartalsbilanz wurden dann heute gleich zwei Widerstandslinien überboten: Zunächst die 20-Tage-Linie, danach das Zwischenhoch von Ende Juni bei 28,11 Euro. Dadurch dürften einige Stop Loss-Orders auf der Short-Seite ausgelöst worden sein, die die Rallye zusätzlich befeuern. Aber eines fehlt eben: eine solide Grundlage. Und damit besteht eine durchaus gute Chance, dass die Verkäufer-Seite am jetzt nahen oberen Ende des Abwärtstrendkanals oder aber knapp darüber, auf Höhe der 200-Tage-Linie, wieder aktiv werden und es dann hieße: Ende der Fahnenstange.

Trotz übergeordnetem Abwärtstrend: Eine Short-Chance für Risikofreudige

Wir würden für einen solchen Trade auf Zalando ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 40,022 Euro, woraus sich ein Hebel von aktuell 2,45 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 33,20 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,68 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Zalando lautet UL31W2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,20 Euro, 32,37 Euro, 32,84 Euro

Unterstützungen: 23,82 Euro, 21,70 Euro, 19,18 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Zalando

Basiswert Zalando WKN UL31W2 ISIN DE000UL31W24 Baispreis 40,022 Euro K.O.-Schwelle 40,022 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emnittent UBS Hebel 2,45 Stop Loss Zertifikat 0,68 Euro

