ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Sell' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Senkung der Jahresziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der nun für 2023 in Aussicht gestellten operativen Ergebnisspanne (Ebit) liege um 14 Prozent unter dem Marktkonsens, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Chemiekonzerns impliziere, dass das Ebit im zweiten Halbjahr um gut ein Viertel unter dem Vorjahreszeitraum liegen dürfte./bek/ag

